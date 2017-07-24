Как 20-летняя блогерша из Минска успела пожить в Оксфорде, Париже и Нью-Йорке 4 24.07.2017, 14:59

Даша Центнер

Фото: citydog.by

Даша Центнер поделилась своим опытом в сфере создания блогов.

Даша Центер за свои 20 лет успела посмотреть мир, поучиться в нескольких странах и заработать известность в кругах белорусской молодежи как видеоблогер с нестандартными идеями. А нам она рассказала, как это вообще, пишет citydog.by.

Я вот уже, получается, пять лет, как не живу в Беларуси. И когда раз, максимум два в год приезжаешь домой, чувствуется, что Минск меняется. Во-первых, меняется ментальность: молодежь стремится быть более открытой ко всему новому. Во-вторых, радует, что за последние 3-4 года стало появляться много заведений «с душой». Когда я уезжала из Минска, из развлечений были кино, кафе, летом велосипед и зимой коньки. А сейчас ребята создают действительно крутые места, в которых можно вкусно поесть, выпить кофе и просто заняться чем-то на досуге.

Кстати, меняется и узнаваемость Беларуси за рубежом. Помню, когда выехала за границу в первый раз, никто вообще не знал, что это за страна такая, так что реально проще было говорить, что ты из России. А сейчас даже и не прикину, когда меня в последний раз спрашивали: «А это где?». Многие так вообще сразу: «Минск? А, понятно».

Помимо Минска, я жила в Оксфорде, Нью-Йорке и Париже. И города эти очень разные.

Минск для человека, которому важны спокойствие, безопасность и стабильность, то есть ничего экстремального. Ну и для того, кто не боится морозов, потому что погода в Беларуси – отдельная тема. А в плане предпринимательства этот город хорош, если ты точно знаешь, что хочешь делать. Тут, по сравнению с Америкой и Европой, еще много непроторенных дорог. В общем, здесь идеально просто спокойно жить с семьей и заниматься каким-то своим делом.

Оксфорд в целом – студенческий город, поэтому он вяжется у меня с образом молодого человека, серьезно настроенного на академический образ жизни. Там не так много соблазнов, как, к примеру, в Лондоне, но, в то же время, ты можешь отсидеть день в библиотеке, выйти из нее в 12 ночи и пойти прямиком в паб. На самом деле, британцы отрываются еще почернее наших.

Нью-Йорк, мне кажется, для людей помоложе, потому что темп у города, прямо скажем, бешеный. Там очень много беспорядочности и хаоса. Когда ты молодой, тебе в кайф видеть, как жизнь вокруг тебя бурлит, но рано или поздно от этого устаешь. И вообще, если человек не особо любит выходить из зоны комфорта, вряд ли этот город для него

А Париж – это, я бы сказала, размеренность и вкус жизни. К примеру, если в понимании американца ланч – это быстренько сбегать перекусить, часто и прямо на рабочем месте, то парижанин во время обеда вместе с коллегой посидит свой положенный час за круглым столиком и насладится перерывом. Мне очень нравится их чувство эстетики. А вообще, меня пугали, что французы – люди пофигистичные, жеманные и неприятные, но, честно, на мой взгляд, они просто адекватные.

Хотя некоторые стереотипы о нациях в моих глазах реально оправдались. Например, мои сверстники-американцы действительно очень инфантильны. Возможно, это потому, что большинство из них вообще никогда не покидали пределов страны. А вот про британцев правда, что они все равно никогда не примут тебя за своего. Если в той же Америке, которая по большому счету и есть страна иммигрантов, ты рано или поздно вольешься, то в Англии – нет. Ну, а белорусов отличает некоторая скованность и страх, что ли. То есть, в Нью-Йорке, например, я спокойно могу подойти к прохожему на улице, сказать: «Чувак, у тебя офигенная джинсовка», и пойти гулять дальше, а если так сделаешь у нас, человек сразу решит, что тебе что-то от него надо. Но, конечно, все зависит от личности, а не от национальности.

В целом, жизнь на несколько стран, – это очень круто. Иногда, конечно, устаешь от этого чемоданного настроения и вечных переездов, но в этом плане я человек не привередливый. У меня вообще комната в Нью-Йорке по периметру кровати. Мне в принципе ценнее люди, а не место. В идеале было бы собрать всех моих любимых в одном городе и возить их за собой. А вообще, я не особо сентиментальный человек. Я не скучаю, а просто с нетерпением жду встречи.

«Мама шутит, что переходный возраст прошел мимо меня»

В Беларуси я училась 9 классов, и уже лет с 14–15 задумывалась о том, что в плане образования оставаться мне здесь не хочется. Я не ощущала какого-то драйва и интереса. Помню, еще в одиннадцать лет, когда в первый раз попала в Америку, я подумала: «Вау. Тут образование – сфера, которая пышит жизнью». А у нас, мне кажется, полная противоположность. Чтобы как-то подготовиться к поступлению, на последние два школьных года выбрала Англию. У моих родителей вообще жизненная цель – дать своим детям лучшее возможное образование, так что в этом плане мне повезло, они меня всегда поддерживали.

Два года я проучилась в Оксфорде. В городе, если что, а не в университете. Сама система образования поначалу стала для меня шоком. Я привыкла к тому, что если ты делаешь все в школе и закрепляешь дома, то на контрольной тебе знакомы все задания, ну, максимум задачка «со звездочкой» есть. А там совсем другой подход. Вы проходите в классе материал, толком не упражняясь, дома ты сам все решаешь и повторяешь, а на контрольной по итогу треть заданий, которые ты никогда не видел, такие, на «подумать». И ты просто сидишь и 20 минут пытаешься хотя бы понять условие. Поэтому я, привыкшая получать в Беларуси 9–10, решала там 60–80 процентов и не понимала, а 100 вообще реально выполнить? Нет, не реально. Поэтому я какое-то время не могла перестроиться и понять, в чем вообще проблема: во мне или в этой системе. А в плане языка, за 3–4 недели и лексика, и терминология подтянулись. Тем более, база у меня уже была: мне лет с 12 родители начали подсовывать английские книги и фильмы, а потом и у самой проснулся интерес, начала заниматься активно.

После Англии я поступила в Америку. Самым сложным было сдать экзамен SAT. Меня постоянно не покидало ощущение, что, блин, вот ЦТ или ЕГЭ я, вероятно, сдала бы очень круто и сразу поступила в ВУЗ, а тут я все равно не нэйтив, не носитель языка. Но здорово, что экзамен этот можно пересдавать в течение года хоть бесконечное количество раз, и уже с самым высшим баллом подавать документы.

По итогу я поступила в Нью-Йоркский университет на экономику. Она мне еще в Англии очень нравилась, но, когда мне зачитали список дисциплин в универе, я поняла, что начинается хардкор. Меня не привлекала сухая теоретика, и к концу первого курса я поняла это окончательно. Но, за что я очень благодарна американской системе, так это за возможность помимо обязательных предметов брать еще и курс на выбор. Так я пришла к программированию. И, знаешь, это ощущение, когда ты написал что-то, и оно работает, – оно нереально. И как бы сложно это ни было, я уверена, что помимо востребованности и актуальности эта сфера и новый подход к мышлению дает. В общем, лучше тяжело, но интересно, чем долбить вещи, которые тебя не увлекают.

А потом у меня проснулась любовь к французскому, и я воспользовалась возможностью моего университета поучиться семестр в иностранном кампусе. До этого я учила французский на протяжении года, так что ехала в Париж уже с какой-то базой, но ее все равно было мало. Я изучала искусство, и у меня был нереально интересный курс, в котором мы раз в неделю встречались в галерее с художником. Так вот, на первой лекции он рассказывает о картинах, кистях, мазках, а я понимаю процентов 5–10. Не слишком высокое знание языка, плюс говор, плюс терминология – и я сижу и думаю, блин, куда я вообще попала? А на последней неделе я там активней всех вопросы задавала. Это я к тому, что жить среди носителей языка, само собой, самый лучший и эффективный способ его выучить. Вообще, этот семестр был потрясающим опытом, я реально наслаждалась каждым днем.

В целом, если говорить о разнице в системах образования отечественной, европейской и американской, я отдаю предпочтение последней из-за ее либеральности. К примеру, в большинстве ВУЗов, чтобы поменять специальность, нужно поступать заново на первый курс. А в Америке ты можешь поступить на «undesided» и определиться с направлением на втором курсе. Это очень классная вещь хотя бы потому, что большинство выпускников понятия не имеют, чем они будут заниматься в жизни, а там есть возможность определиться с тем, что по-настоящему тебя увлекает, еще во время учебы и не прогадать. А еще в США очень развита система рейтингов. По итогу получается бизнес: учреждения заинтересованы быть в топе, чтобы привлекать к себе лучших студентов, для этого они вкладывают в исследования, нанимают лучших профессоров, предлагают им более высокие зарплаты и так далее. А студенты в свою очередь стремятся попасть в лучшие заведения, чтобы получить более качественное образование. Там очень четко все понимают, что им от жизни надо.

Но вообще, не зависимо от системы образования, огромную роль в становлении личности играет саморазвитие. И, по-моему, самый простой и одновременно самый лучший способ расширить свои горизонты – слушать и смотреть на людей, которые уже чего-то добились. Я безумно люблю общаться с теми, кто способен передать мне какую-то мудрость. Моя мама даже шутит, что переходный возраст прошел мимо меня, потому что я никогда как-то и не думала, что взрослые ничего не знают и навязывают мне ненужные вещи.

Ну и чтение, конечно. Чередую разную литературу, как художественную, так и научную. Последние полгода прочно подсела на аудиоформат. Подкасты, кстати, реальная тема, и, между прочим, очень недооцененная. Хотя, в плане книг стараюсь не распыляться и не кидаться на каждую рекомендацию. Просто то, что впечатлило одного, может быть давно очевидно для другого, скажем, в силу особенностей мышления или характера. Короче, тут, как и во всем остальном, нужно пробовать разное и искать свое.

«Первые полгода я снимала видео, которые сейчас успешно скрыты»

Видеоблогинг, конечно, тоже очень сильно повлиял на мое становление как личности. Не будь канала, я, пожалуй, была бы на несколько уровней неинтереснее, как человек, чем я есть сейчас. Начала я все это на первом курсе, лет в 16. Зачем? Знаешь, наверное, каждый, кто возвращался хотя бы из минимальной кратковременной поездки, сталкивался с ситуацией, когда рассказывал одну историю нескольким людям и в итоге ловил себя на мысли, что вот уже в десятый раз говорил одно и то же. Короче, я поймала себя на таком, и это стало этаким первым звоночком. Плюс, на тот момент я уже активно посматривала на youtube, в общем-то стандартную на тот момент блогерскую тусовку. И меня поразила идея того, что самые обычные люди, которые показывают миру свою жизнь, по итогу обретают известность, популярность и в целом чего-то достигают.

Несколько месяцев я вынашивала эту идею и понимала, что я хочу, но боюсь. Но потом пришло осознание того, что, если страх перед общественным мнением и осуждением – единственное, что меня останавливает, это грустно. Поэтому я решила попробовать, ведь, даже если ничего и не получится, я уже буду благодарна сама себе за то, что попыталась. В конце концов, это и постановка речи, и какие-то коммуникативные навыки, да и куча скиллов, связанных с монтажем, режиссурой и прочим. Короче, для подростка – очень хорошая школа жизни.

Первые полгода я снимала видео, которые сейчас успешно скрыты, так как на это реально стыдно смотреть. Всякие там фавориты, челленжи, в общем, все то, что делали остальные и что, по идее, должно было быть интересно всем. Но в какой-то момент я поймала себя на мысли, что мне скучно смотреть собственные видео. А если даже мне самой не интересно то, что я делаю, то с какой стати это должно понравиться постороннему человеку? Я решила что-то менять и подумала: «Так, мне скучно делать то, что нравится другим? Окей, значит, буду делать то, что нравится мне». Постепенно я пришла к своей концепции. К примеру, я не люблю много быть в кадре. Идти по городу, вещать на камеру о том, какая хорошая погода, и чувствовать себя полным дебилом, – это не для меня. Зато я обожаю музыку и ее сочетание с красивым видеорядом. Я перестала снимать вещи, которые якобы приносят популярность и помогают попасть в «топ», а просто стала делать то, что интересно мне самой. И представляешь, народу это зашло. В общем, все изменилось, когда я начала задавать себе правильные вопросы.

Конечно, я понимала, что будет и какой-то необоснованный хейт, но, к большому удивлению, с самого начала и по сей день неадекватного негатива я практически не получаю. Хотя замечания по делу наоборот люблю. Часто даже сама говорю: «Ребят, если что-то откровенно не нравится, давайте, выскажитесь, мне правда интересно». Потому что лесть – это зло. А конструктивная критика – вот это классно.

Цифры для меня не главное, но с ростом канала я четко заметила одну вещь: те, кто поначалу отпускали негативные шуточки и смотрели на меня, как на больную, теперь признают, что я делаю что-то интересное. А, ну и узнаваемость какая-то появилась. В Нью-Йорке, правда, меня узнали всего один раз, и то, у русского ресторана. А в Минске да, бывает, подходят, просят сфотографироваться. Но, поскольку я живу не в стране, где меня смотрят, для меня это каждый раз очень странно. Я не знаю, когда это перестанет меня удивлять, хотя, что тут скрывать, это всегда приятно. Но, наверное, еще приятнее для меня видеть, что те люди, которые смотрят меня, сами по себе интересные и глубокие, с ними можно зависнуть не просто из вежливости. Вот этот факт мне по душе куда больше, чем узнавание на улице.