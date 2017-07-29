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Ученые назвали наиболее комфортные страны для женщин

  • 29.07.2017, 13:08
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Фото: travel.ru

Американские эксперты провели опрос среди 9 тысяч женщин из 80 стран.

Участницы опирались на такие критерии, как качество жизни в стране, уровень медицины и средняя заработная плата, которую может получать женщина.

На первом месте рейтинга лучших стран для прекрасной половины оказалась Швеция. Представители власти этого государства давно считают гендерное равноправие приоритетом нации. Также в 2015 году был проведен опрос, согласно которому у шведов самые передовые взгляды на равенство полов.

Второе место заняла Дания, после нее – Норвегия.

Десятку самых комфортных для женщин стран составили Финляндия, Канада, Австрия, Австралия и Новая Зеландия.


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