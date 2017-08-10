Названы продукты, улучшающие сон в несколько раз 1 10.08.2017, 8:59

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Получена простая формула, как заснуть легко, непринужденно и с пользой для тела.

Проблемы с отходом ко сну все люди решают по-разному – кто-то уповает на снотворное, другие же изнуряют себя тренировками, пьют отвары из трав или устанавливают кровать по фэншую.

В то же время существует намного более простой способ заснуть легко, непринужденно и с пользой для тела.

Заключается он в правильном подборе продуктов, богатыми триптофаном, серотонином и мелатонином, для вечернего перекуса.

Эти химические вещества регулируют внутренние часы организма, помогая засыпать в нужное время и делая ночной отдых более глубоким и полезным, передает newsyou.info.

Эксперты собрали вместе 9 продуктов со снотворным эффектом, чтобы у вас в холодильнике всегда было, чем заесть уходящий день.

Вишня

Это одни из немногих натуральных продуктов, содержащий в своем составе мелатонин, гормон, регулирующий биоритм. Одно из недавних исследований показало, что концентрированный вишневый сок помогает с засыпанием порой даже эффективнее, чем специальные добавки. Единственный способ проверить данный факт – испробовать его на себе.

Грецкий орех

Кроме того, что грецкие орехи сами по себе содержат мелатонин, так еще и триптофан – аминокислота в их составе – помогает организму самому вырабатывать нужные для засыпания компоненты. Только заранее наколите себе орехов, чтобы в неурочный час не совершать лишней физической активности.

Миндаль

Еще один орех за счет высокого содержания магния помогает естественным образом замедлить частоту сердечного ритма, успокоить нервы и расслабить мышцы. Самое приятное – это то, что для этого достаточно всего пары-тройки орехов!

Арбуз

Хотя нам всем с детства и говорили не есть много арбуза на ночь, но есть в его употреблении именно в это время и научно обоснованные плюсы. Так, сладкая мякоть этой большой ягоды способствует продлению фаз глубокого сна, что положительно сказывается на утреннем самочувствии. Но арбузом, действительно, не стоит злоупотреблять, иначе до утра придется проснуться минимум один-два раза.

Тунец

Если вы занимаетесь в тренажерном зале в вечернее время, то лучше, чем тунец, вам закуски перед сном просто не найти. Данный вид рыбы содержит много белка, который необходим для роста мышечной массы, и витамина В6, стимулирующего секрецию мелатонина и серотонина. Кроме тунца, данным витамином также богат палтус и лосось.

Белый рис

Из этого и предыдущего продукта в списке можно сделать неплохое блюдо на ужин, который, правда, не должен заканчиваться непосредственно перед отходом ко сну. Такое комбо подкрепит ударную дозу витамина В6 в тунце высоким гликемическим индексом белого риса. Результат – заблаговременная подготовка мозга к ночному замедлению биоритма.

Хлеб

Любите перекусить тостом с маслом перед сном? Отлично, вы находитесь на верном пути к объятиям Морфея, так как богатый углеводами хлеб помогает заснуть вдвое быстрее обычного времени. Вот только сливочное масло лучше заменить менее жирным миндальным или просто сыром.

Йогурт

Богатый кальцием йогурт, которым можно, например, заправить фруктовый салат или мюсли, также подстегнет выработку мелатонина в вечернее время. В принципе, стоило ожидать что-то подобное от продукта, сделанного из молока, которое во все времена отличалось своими усыпляющими свойствами.

Овсяная каша

Оказывается, с овсянкой хорошо не только встречать новый день, но и провожать его – питательное блюдо вечером доставит организму необходимое количество углеводов и кальция, чтобы помочь заснуть сном младенца. Не лишним будет добавить в кашу банан, также богатый природными релаксантами вроде калия и магния.