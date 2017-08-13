Полочанам задерживают выплату пенсий 13.08.2017, 18:40

Возмущенные пенсионеры пошли к банковским чиновникам за объясненими.

В Полоцке стали задерживать выплату пенсий на карт-счета банков. Так, Приорбанк задержал выплату пенсии на два дня. Пенсионеры, которые получали пенсию 7-го числа, в августе получили только 9-го, сообщает vitebskspring.org.

Пенсионеров, которые пришли за объяснением в банк, отправляли в Полоцкий отдел соцобеспечения. Начальник отдела выплаты пенсий и пособий Светлана Богданова объясняла пенсионерам, что Приорбанк по графику должен выплачивать пенсии только с 11-го числа. Чиновница отдела соцобеспечения, ссылалась на постановление Министерства труда и социального обеспечения от 2 декабря 2015 года, именно так объяснила задержки пенсии в августе 2017 года. Более ранние выплаты пенсий банками в прежние месяцы Светлана Богданова объясняла тем, что финансовые средства на пенсии поступали раньше определенной дату.

В отдел соцобеспечения приходили с жалобами пенсионеры, которые получают пенсии в разных банках: Приорбанк, БПС-Сбербанк, Белинвестбанк. В Полоцке в августе только Беларусбанк выплатил пенсии вовремя.

Пенсионеры возмущаются задержкой пенсий, но пока не высказывают намерений протестовать каким-либо образом.