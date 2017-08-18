Бунтующие жители «Розочки»: Этот проект для нас – дырка от бублика! 5 18.08.2017, 13:34

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Фото: Вадим Замировский/TUT.BY

Возмущенные минчане устроили очередную «жаркую баню» городским властям.

Первое обсуждение плана реконструкции территории, которую в народе называют «Розочка», провалилось — администрация не смогла технически соблюсти все правила организации этого обсуждения. Сейчас стартовало повторное обсуждение, в четверг вечером жителям еще раз презентовали те же градостроительные планы. Большинству собравшихся они не понравились так же, как и при первой презентации, пишет tut.by.

Актовый зал администрации Московского района вмещает чуть более 300 человек — столько и пришло.

Для начала заместитель районной администрации Владимир Танкевич напомнил: заказчик проекта — Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, разработчик — УП «Минскградо». Администрация только организует общественное обсуждение.

Главный архитектор проекта Ирина Обухович рассказала: дороги на проектируемой территории расширят и продлят, построят две развязки — на Харьковской и Дзержинской. И да, двух-трехэтажные дома, построенные в 50−60-х, снесут как морально и физически устаревшие.

— Особенно я хочу отметить, что реконструировать жилые территории планируется в два этапа. Первый этап — до 2023 года, второй — ориентировочно — до 2030 года. Хочу подчеркнуть, что проект реконструкции жилой территории не представляет собой чего-то нового. Решение по преобразованию этих территорий принималось последовательно в трех генеральных планах столицы. В 2006 году была принята программа реконструкции территории малоэтажной застройки, куда среди прочих входили и кварталы по К. Либкнехта — Р. Люксембург.

По словам архитектора, не снесли эти дома только потому, что экономическое положение не позволило. Озвучила архитектор и то, о чем доселе умалчивалось:

— Территории в границах кварталов, подлежащих реконструкции, предлагаются к освоению одним застройщиком. Что предполагает разработку следующей стадии разработки документации проекта застройки, где конкретизируются параметры застройки. При этом параметры не будут превышать утвержденные генпланом.

На первом этапе — до 2023 года — проект предусматривает снос и комплексное освоение части квартала Либкнехта — Лермонтова — Люксембург — Карпова. Всего новое строительство составит именно тут до 2030 года 115 тысяч метров квадратных.

Архитектор предположила, что средняя этажность будет порядка 9 этажей.

Кто-то в зале подсчитывал: построить хотят 1900 квартир тут. В одном подъезде 9-этажки 45 квартир. Нужно 42 подъезда, 14 трехподъездных девятиэтажек.

— Квартирный фонд к 2030 году на всей проектируемой территории увеличится ориентировочно на 3633 квартиры, — давала дополнительные цифры архитектор. Уточняла, что озелененность района сейчас превышает нормативную и ПДП предполагает «зеленость» района сохранять, например, привести в порядок скверы.

— Главное, что нас сносят, а как красиво будет после, нас не интересует! — резюмировали из зала.

«Входить» в район с новым строительством предлагается с площадки, которая принадлежит учебному центру МВД.

Жильцы дома по Либкнехта, 55, который хотят осчастливить стройкой по соседству, решили высказать свою позицию:

— Складывается впечатление, что задача Мингорисполкома — максимально освободить место и отдать его застройщикам. Почему? Зачем лезть в Малиновку, Шабаны, где строить дороже в полтора раза?

Зал аплодировал.

— Складывается впечатление, Мингорисполком идет в разрез с указаниями Лукашенко. Сегодня впереди идут девелоперы, которые пытаются получить центр города.

Мнение жильцов самого дома однозначно: им новостройка рядом не нужна. К ней невозможно будет обеспечить подъезд строительной техники, непонятно, где собираются делать парковку на 113 машино-мест, что перекопают, чтобы подвести сети, и как от этого лучше станет жителям района.

Люди перешли к вопросам, которые волновали всех:

— Будет сноситься частная собственность. Какая будет компенсация?

Владимир Танкевич зачитал нормы указа: будут предоставлять квартиры не меньшей площади, нежели была. Если в квартире прописано много людей — полагается жилье побольше, из расчета 15 квадратных метров на человека.

— Где? Куда переселять будут?

— В пределах населенного пункта — города Минска.

Зал снова зашумел.

Позже Владимир Танкевич объяснял: так положено по указу. Нельзя инвестора обязать предоставлять жилье в том же районе, где идет снос. По крайней мере, у Мингорисполкома нет таких полномочий — нужно вносить изменения в указ. Кроме того, переселение проходит не так уж проблематично: УКС выселял людей из домов по Алибегова — Брыля — более 40 семей. Судились за компенсацию только с тремя — теми, кто успел до выселения прописать у себя родственников.

— Я прожила тут 60 лет, — выступила местная жительница. — И почему сейчас малоэтажность считается недостатком? Какому-то миллиардеру понадобилась эта земля, а мы — уже как придется? И кому, скажите, так нужно закапывать деньги в снос?

Людям организаторы презентации старались объяснить: планы по реконструкции района — еще только планы. Они были и 10 лет назад. Но — инвесторов-то нет.

— Я никуда отсюда не уйду, — предупредила одна из жительниц. Нас обманывали всю жизнь — никто не может рассчитывать, что сейчас не обманут.

Впрочем, были и другие выступления.

Пожилая женщина говорила твердо и убедительно:

— Уважаемые жители, вы своим жильем довольны все? Это у нас единственная сталинка, по Люксембург, 142, 8-квартирная, с квартирами по 70 метров. Но и я хотела бы переселиться — все трубы гнилые. А у вас же и комнатки проходные, и трубы гнилые… Я — за снос! И вы дайте своим детям возможность получить нормальное жилье!

Пару десятков человек согласно закивали. Остальные ответили, что проблема труб решается капремонтом. И у части домов уже решена — капремонты прошли.

Не только жилье волновало людей. По ПДП должны снести гаражный массив.

— Гаражи — это больная тема, — выступил мужчина. — Я не представляю, как жить без него. Я всю жизнь там… Мне даже 50 тысяч долларов за него предложи — я не продам. Если у меня заберут гараж — это все равно, что пристрелят меня.

На месте гаражей запроектированы тоже стоянки. Люди предлагали — назовите гаражи как-то по другому и оставьте людей в покое.

Через час те, кто понял, что на презентации ничего не решается, стали покидать зал.

Представитель инициативной группы, уже собиравшей подписи за сохранение малоэтажной «Розочки», напомнил:

— На входе стоят люди, вы можете подписаться против этого ПДП. И можете поддержать нас — собрать подписи в своем доме, распечатать объявления.

— Этот проект сноса для нас — дырка от бублика! — резюмировала одна из жительниц района. — Мы сейчас обсуждаем проект чего-то, что будет не для нас. 30 лет администрация ничего не делала для района — а теперь вот рада сносу. Почему в Варшаве, Праге есть двух-трехэтажные районы, и считаются они более ценными, чем многоэтажные спальные районы. Почему Минск должен быть бетонным гетто? Почему нельзя сделать реновацию района? Предлагаю отказаться от этого ПДП.

Люди еще с час рассматривали картинки, жители пятиэтажек, которые не будут сноситься, задавали дополнительные вопросы по перспективе своих дворов. Люди разошлись ближе к девяти вечера.