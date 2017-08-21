В Ростове-на-Дону горят несколько кварталов 9 21.08.2017, 15:51

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В российском городе начался масштабный пожар.

СМИ сообщают о горящих в Ростове-на-Дону нескольких кварталах.

По данным МЧС, площадь пожара в частном секторе на берегу Дона составляет около 5 тыс. кв. На сайте мэрии города сообщается, что от местных жителей поступило 19 «заявок о пожаре», пишет rbc.ru.

Пожар в частном секторе Ростова-на-Дону, первые сообщения о котором поступили пожарным в понедельник после полудня, охватили уже несколько кварталов города, сообщает информагентство «Дон24.ru».

По данным управления МЧС по Ростовской области, общая площадь пожара составляет уже около 5 тыс. кв. метров, пожар присвоен четвертый уровень опасности, пламя угрожает перекинуться на соседние дома.

По данным мэрии Ростова-на-Дону, от граждан поступило уже 19 заявок о пожаре, в городе введен режим чрезвычайной ситуации. Очевидцы говорят о взрывах в огне газовых баллонов, по данным администрации Ростовской области За помощью к медикам обратились девять человек, двое с ожогами были госпитализированы.

На место пожара прибыл губернатор Ростовской области Василий Голубев, по словам которого в настоящее время организован и работает оперативный штаб по ликвидации последствия возгорания.

«Сейчас проводится эвакуация жителей из многоэтажных домов, расположенных по улице Нижегородской, в непосредственной близости от очага. Уже эвакуировано более 560 человек. Готовятся места временного размещения эвакуированных в Пролетарском районе», - говорится в сообщении пресс-службы администрации области.

«Это уже второй крупный пожар в этом районе. Центр города, частный сектор. Несколько лет назад крупный бизнес там начал выкупать участки под застройку, часть людей съехали, других не устроила цена, потом кризис случился. Сейчас к ним опять стали заходить перекупщики, открыто угрожали сжечь [дома]. На позапрошлой неделе сгорело 5 домов. Сейчас горят еще пять, но это очень предварительная информация, к месту не подойти - все оцеплено. Дым расползается по всему городу, пожар виден за несколько километров с левого берега Дона», - рассказала РБК главный редактор «Деловой квартал - Ростов-на-Дону» Елена Романова.

Ранее в понедельник управление МЧС предупреждало о том, что в регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность 5-го класса и призывало местных жителей быть предельно внимательными.