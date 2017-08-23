Эксперты составили рейтинг самых главных научных открытий 2017 года 3 23.08.2017, 13:51

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На первом месте находится ткань, способная регенерировать органы.

Эксперты-аналитики подвели итоги первого полугодия 2017 года. Специалисты постарались установить рейтинг самых весомых открытий и изобретений. Подборка поможет оценить вклад в науку и развитие человечества, пишет comments.ua.

В результате проведенных опросов и статистических отчетов, на первом месте находится ткань, способная регенерировать органы. По мнению экспертов, это огромный вклад в развитие науки и медицины, что поможет человечеству найти выход из сотни смертельных недугов.

На втором месте находится контрастное открытие планеты - LHS 1140b. Несмотря на отсутствие одноименного названия, космическое тело имеет атмосферу и схожее с земным соотношением дня и ночи. Планета находится на расстоянии более 40 космических лет от Земли. Дальнейшее исследование дикой планеты позволит сделать предположение о другой жизни во Вселенной.

Третья ступень по праву отдана возможности редактировать человеческие гены. Шаг в будущее генетики сделан, чтобы избавить человечество от врожденных заболеваний, и открывает перед людьми безграничное поле возможностей человеческого генома.

Предпоследняя позиция отведена ракете Falcon 9 от компании SpaceX. Разработчики создали свое творение при помощи инновационных материалов, что позволит снизить стоимость полетов в космос в дальнейшем.

Последнее место занимает открытие возможности выращивать организмы вне матки. Подобные исследования помогут врачам помогать недоношенным детям, рожденным на крайне маленьком сроке.