Ракета КНДР пролетела над северным островом Японии 5 29.08.2017, 7:32

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Во время полета ракета распалась на три части.

Северная Корея запустила ракету, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо и упала в Тихом океане, заявили во вторник утром представители южнокорейского генштаба, передает «Радио Свобода».

Американские и южнокорейские эксперты продолжают анализировать данные радаров и пока не подтвердили точную траекторию и дальность полета ракеты. По сообщению японского телевидения, ракета распалась на три части. Пресс-служба правительства Японии заявила о том, что запуск был осуществлен около 6 утра по местному времени. Ракета упала в воду после 14 минут полета. Она назвала эти испытания «беспрецедентно опасной и серьезной угрозой Японии». Совет национальной безопасности Южной Кореи проведет экстренное заседание.

Это испытание произошло через три дня после запуска Северной Кореей трех ракет малой дальности в направлении Японского моря.

Всего неделю назад госсекретарь США Рекс Тиллерсон похвалил Пхеньян за то, что он проявил сдержанность и воздержался от проведения испытаний в ответ на начало ежегодных совместных военных учений армий США и Южной Кореи. Японские военные не сделали попытки сбить ракету, несмотря на то, что она пролетела над территорией страны.