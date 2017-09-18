Центробанк России призвал готовиться к новому обвалу нефти 18.09.2017, 17:59

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РФ готовится к новому 30-процентного падения котировок в 2018 году.

Банк России считает стабилизацию цен на нефть на уровнях выше 50 долларов за баррель временным явлением и ждет нового 30-процентного падения котировок в 2018 году, пишет Finanz.ru.

Такой сценарий ЦБ РФ заложил в базовый вариант макроэкономического прогноза, опубликованный в сентябрьском "Докладе о денежно-кредитной политике".

Пока страны ОПЕК и Россия продолжают ограничивать добычу "черного золота" в рамках сделки, заключенной в декабре 2016 года, цены будут оставаться вблизи текущих значений - вплоть до конца первого квартала 2018 баррель будет стоить "около 50 долларов", считает центробанк.

Однако уже во втором квартале рынку грозит новый и продолжительный период слабости: нефть потеряет почти 30% стоимости, опустится "до уровня около 40 долларов за баррель" и будет держаться там как минимум до 2020 года.

"Дальнейшее устойчивое расширение добычи на сланцевых месторождениях в США может создать конкуренцию для традиционных сортов нефти и оказать заметное понижательное давление на их цены. Усилить конкуренцию может также восстановление экспорта из Ливии и Нигерии после его длительного снижения в связи с военными конфликтами в этих странах", - говорится в докладе ЦБ.

Риски есть и на стороне спроса, прежде всего из Китая, экономическое будущее которого, равно как и потребность в сырье, остаются "неопределенными", предупреждает регулятор: "не исключено, что это будет способствовать формированию избыточного предложения на рынке".

Обвал нефтяного рынка, от которого зависит 60% поступлений в РФ иностранной валюты и почти половина доходов федерального бюджета, ударит по возможностям страны закупать товары и услуги за рубежом, констатирует ЦБ.

Объемы импорта после скачка на 20% в 2017 году начнут стагнировать: их рост не превысит 1,5% каждый год вплоть до 2020-го.

Чистый приток в Россию валюты по текущему счету рухнет в 2,5 раза - с 30 млрд долларов в текущем году до 12 млрд в следующем. В 2019-м году сальдо сожмется еще втрое - до рекордного с истории РФ минимума в 4 млрд долларов за год.

"Из-за ухудшения внешних условий" темпы роста российской экономики замедлятся почти вдвое, прогнозирует центробанк: с 2,5% во втором квартале 2017 года до 1-1,5% за весь следующий год.

При этом 2% роста ВВП - уже "потолок", считает регулятор: производительность труда остается низкой, экспорт преимущественно сырьевой, а кроме того, наблюдается дефицит квалифицированных кадров, которые могли бы развивать высокотехнологичные отрасли.

Впрочем, даже для этих темпов России нужна новая порция нефтяного допинга: сохранить 2-процентный рост будет возможно лишь в том случае, если "черное золото" подорожает до 60 долларов за баррель.

Рисковый сценарий ЦБ - с падением нефти до 25 долларов - отложит выход на рост ВВП в 1,5-2% до 2020 года.

При этом перспективы снятия с России санкций Запада, ограничивших компаниям и банкам валютные кредиты и заставляющий их гасить внешний долг, не просматривается: и в базовый, и в улучшенный сценарий ЦБ закладывает "сохранение международных финансовых санкций на всем (3-летнем) горизонте прогноза", говорится в проекте "Основных направлений денежно-кредитной политики".

Это будет оставаться "ключевым источником неопределенности, в том числе с учетом геополитического фона". При этом, добавляет ЦБ, рассматриваются варианты и "дальнейшего ужесточения финансовых санкций в отношении России". Речь, в частности, идет о запрете на инвестиции в российский госдолг с последующим массовым выходом с рынка нерезидентов, сумма вложений которых достигла 15 млрд долларов за последние 1,5 года.

В настоящий момент ЦБ проводит оценку "возможных эффектов (новых санкций) и способности адаптации к ним финансового сектора", говорится в проекте ДКП.