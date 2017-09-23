закрыть
23 сентября 2017, суббота, 21:29
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

На Пинщине отмечают 130-летие американской исследовательницы Полесья

1
  • 23.09.2017, 18:31
  • 1,193

Луиза Арнер Бойд в 1934 году побывала с экспедицией на Полесье, сделав более 700 снимков.

В Пинском районе празднуют 130-летие американской исследовательницы Луизы Арнер Бойд, передает «Радые Рацыя».

Она осенью 1934 года организовала научную экспедицию из Львова до Вильнюса, в ходе которой особое место заняло Пинское Полесье. Здесь американка задержалась на две недели, произвела около 700 снимков и вела «полесский дневник».

По итогам экспедиции Бойд провела выставки в США и Европе, написала ряд статей и издала книгу, благодаря чему западный мир познакомился со «страной болот».

Инициировала юбилейные мероприятия общественное объединение «Содружество Полесья». Планами торжеств поделился секретарь организации Игорь Соловей:

- Старт мероприятиям уже дан, но кульминация будет в ноябре-декабре. Мы планируем приглашать на наши торжества гостей со всей страны. Всех, кого интересуют экспедиции по Полесью Луизы Арнер Бойд и вообще фигура американки. На сегодняшний день наше объединение завершает проект по сохранению источников пинского района, поэтому немного сроки изменены.

Мероприятия проходят в рамках проекта «К 130-летию Девы Полесья». Им предусмотрено переиздание фотоальбома «Полесье Луизы Бойд», создание экспозиций в Музее Белорусского Полесья, издание открыток и ряд творческих вечеров.


Мнение

Бонусы или санкции
Бонусы или санкции Татьяна Новикова
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў
Серая зона
Серая зона Ирина Халип
Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников


Интервью

Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!