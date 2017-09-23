На Пинщине отмечают 130-летие американской исследовательницы Полесья 1 23.09.2017, 18:31

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Луиза Арнер Бойд в 1934 году побывала с экспедицией на Полесье, сделав более 700 снимков.

В Пинском районе празднуют 130-летие американской исследовательницы Луизы Арнер Бойд, передает «Радые Рацыя».

Она осенью 1934 года организовала научную экспедицию из Львова до Вильнюса, в ходе которой особое место заняло Пинское Полесье. Здесь американка задержалась на две недели, произвела около 700 снимков и вела «полесский дневник».

По итогам экспедиции Бойд провела выставки в США и Европе, написала ряд статей и издала книгу, благодаря чему западный мир познакомился со «страной болот».

Инициировала юбилейные мероприятия общественное объединение «Содружество Полесья». Планами торжеств поделился секретарь организации Игорь Соловей:

- Старт мероприятиям уже дан, но кульминация будет в ноябре-декабре. Мы планируем приглашать на наши торжества гостей со всей страны. Всех, кого интересуют экспедиции по Полесью Луизы Арнер Бойд и вообще фигура американки. На сегодняшний день наше объединение завершает проект по сохранению источников пинского района, поэтому немного сроки изменены.

Мероприятия проходят в рамках проекта «К 130-летию Девы Полесья». Им предусмотрено переиздание фотоальбома «Полесье Луизы Бойд», создание экспозиций в Музее Белорусского Полесья, издание открыток и ряд творческих вечеров.