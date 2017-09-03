Путин и дети 1 3.09.2017, 10:35

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Как выстраивалась политика общения правителя РФ со школьниками.

Вместо линейки и деревенской школы – разговор о будущем и гаджетах, немного «хайпа» и Димы Маликова. В России 1 сентября отметили День знаний. А Владимир Путин в его честь дал открытый урок. Как дети стали символом внутренней политики в России, а Владимир Путин устремился в космос.

Традиционно 1 сентября – начало не только учебного, но и политического сезона. Осень – время главных заявлений, изменений, отставок правительств и перестановок тандема. Оттого и от Дня знаний ожидания были завышенными.

Кто-то вроде авторов анонимных Telegram-каналов и многочисленных политологов и вовсе предрекали путинское выдвижение на четвертый срок. Но таких заявлений от президента так и не дождались.

Зато оформилась другая тенденция – Владимир Путин устремился к детям и молодежи. Прямая трансляция выступления ВКонтакте и 11 000 ежесекундных зрителей, а это довольно много. Ведущий Дмитрий Маликов – он в последнее время стал мостом между поколениями синих пиджаков и YouTube. Героем Юрия Дудя и влогера Хованского. И тема лекции – будущее, космос, нанотехнологии, IT. К 2017 году и Владимир Путин, как до него напарник по власти Дмитрий Медведев в эпоху своего президентства, дошел от «Афона» до «Айфона».

Впервые о новом тренде заявили на Петербургском экономическом форуме летом. Когда глава Сбербанка РФ Герман Греф рассказал об увлечении Путиным криптовалютами. В преддверии нового политического сезона Владимир Путин и его окружение выбрали аудиторию для диалога. Пресловутые 70 на 70 – явка и процент голосов за Путина – в марте следующего года без этих людей – не набрать.

И раз уж даже на избирательные участки в следующем году в администрации президента решили привлекать через ВКонтакте, то куда на выступлении главы государства без слова «хайп».

Перед визитами Путина и без того в городах, куда он прибывает, устраивают срочную генеральную уборку и капитальный ремонт. А тут еще и выборный год – в сентябре голосования по губернаторам. В том числе и в Ярославле, всего через 10 дней.

В этом году газета «Коммерсант» написала, что Путин может провести открытый урок в одной из школ в Ярославской области. В какой именно – не известно. Естественно, все переполошились.

Корреспондент ВВС записал видео в селе Туношна – прямо по дороге из аэропорта Ярославля в город – дорожники второпях кладут асфальт. Новый корпус единственной в селе школы не могли достроить с 2011 года. В старом здании, построенном ещё до революции, ученикам не хватало мест. После новости о приезде президента здесь в спешке принялись класть дорогу, выравнивать землю и стелить газон. Но до школы Путин так и не доехал.

Зато открытый урок, который Путин читал со сцены форума - транслировали, как обещали, во всех школах страны.

Общение Владимира Путина с юными гражданами страны в самостоятельный политический жанр трансформировалось относительно недавно. Долгое время российский президент относился к разговору с детьми перед десятком телекамер довольно формально.

О том, как выстраивался политический культ общения с детьми среди авторитарных лидеров – рассказывает обозреватель «Настоящего Времени» Сакен Аймурзаев.

– Путин и дети – этот образ современной российской политической реальности и его влияние на взрослых, историю причудливых взаимоотношений правителей и их несовершеннолетних друзей, а, может быть, поклонников.

— Др ХХ века правители не особо тратили на своих малолетних поклонников силы, энергию и деньги, потому что смысла не было. Как правило, цари, короли изображались с родной своей семьей, и это и были дети, которые окружали правителя, чаще всего, так же было в России.

Первый бездетный руководитель советской России – Владимир Ильич Ленин – это, собственно, первый человек, который начал какие-то идеологические отношения с детьми, вернее, вокруг него они были выстроены. Это чистой воды мифология. Насколько известно, ни Владимир Ильич, ни его супруга Надежда Крупская особой любви к детям не питали, но тем не менее несколько случайных встреч в Горках на его даче послужили причиной и поводом для целой серии хрестоматийных рисунков: Ильич играет с детьми в прятки, Ильич на елке, Ильич с ними на реке и так далее.

Но по-настоящему культ детей и власти и объединения этих двух групп населения, скажем так, произошло при Сталине, причем в 30-е годы, когда Сталин уже как мужчина приближался к старости, он очень рано стал стареть, ему было за 50, когда это особенно стало популярно. Даже в советском искусстве образ Сталина и детей и в керамике, и в живописи, и в плакатном искусстве, которое до сих пор анализируется, образ Сталина-отца плавно переходит в Сталина-дедушку, к концу жизни Иосифа Сталина он уже окончательно стал дедушкой для тех детей, которые его окружают. И это менялось, в том числе, например, в публикациях, как раз ближе к концу жизни был издан том писем Сталину, и там они к нему обращаются больше как к деду, нежели к отцу.

После смерти Сталина Хрущев, человек общительный, в целом открытый всем категориям населения, не акцентировал внимания на детях. И вновь произошла такая реставрация культа детей уже при Брежневе, особенно в конце его правления, когда Леонид Ильич, впадая в сентиментальность, любил посетить пионерлагерь, детские учреждения, школы, и очень часто окружал себя детьми, в том числе и на государственных мероприятиях. И даже в 1979 году, за 3 года до смерти, отдельно поздравил детей с Новым годом.

— Хорошо, а за рубежом как выстраивались взаимоотношения правителей?

— В 20 веке пионером в этом смысле был Бенито Муссолини, который, собственно, и ввел в практику общения авторитарного лидера с детьми, знаменитый жест – похлопывание по щеке. Это старый, очень старый итальянский, даже римский жест приветствия, обычно таким образом приветствовал военачальник воинов либо старший приветствовал младших в разных видах.

И этот жест перенял у него Адольф Гитлер, который был известным сторонником идей чайлдфри, как бы сейчас сказали, и не любил детей сильно именно как визави своих. Но тем не менее, понимая нужность этого для пропаганды, достаточно часто встречался с детьми, есть кадры хроники неофициальной, где Гитлер общается с ними в своей резиденции. Но это была государственная политика, очень серьезная государственная политика, которая после смерти Гитлера, конечно, прекратила свое существование в Германии.

Если говорить о существующих в относительно наше время опыте общения с детьми, тут особо надо выделить северокорейских лидеров, которые, в отличие от многих авторитарных руководителей, которые ближе к старости начинают обращать внимание на малолетних, они этим занимаются прямо с юности. Сейчас Ким Чен Ын, сам недавно ребенок, лет 20 назад – человек, который окружает себя детьми постоянно, правда, так выходит, что они, как правило, очень и очень несчастливыми выглядят на этих встречах. Либо так счастливы, что просто плачут.

И надо выделить еще латиноамериканских лидеров, я бы хотел о двух сказать, у кого, несмотря на авторитарность, сложились, по крайней мере, визуально, если изучать хронику, очень добрые отношения с детьми. Это был Уго Чавес, который непосредственно любил общаться с ними, опускаясь до их уровня в эмоциональном смысле, и это Фидель Кастро, который, конечно, встречался с детьми регулярно, и ощущения такие, что получал от этого не меньшее удовольствие, чем, может быть, сами дети. Эти два лидера, несмотря на то, что использовали тоже детей в своих целях, по крайней мере, встречались с ним более-менее живо.

— Странно, что в российской политической реальности отсутствуют родные дети или внуки правителей как составляющая этой детской радостной политики. Потому что если посмотреть, например, на западный – европейский и американский – политический мир, в этом торжестве юности всегда присутствуют родные дети.

— Родные дети либо даже если бездетный руководитель или он не хочет демонстрировать свою семью, хотя чаще действительно это происходит, то даже обстоятельства, в которых нам показывают обычных детей и главу государства, это очень важно. В Америке, встречаясь с детьми, Мишель Обама или Барак Обама, как правило, собирали их в неформальной обстановке – на лужайке, в саду, играли с ними в баскетбол. В России, в стране более строгих правил и культуры, как правило, дети приходят к главе государства, мы видели в этом году, как Владимир Путин собрал детей на один из государственных праздников, и они прямо как взрослые сидели вместе с ним на тех же местах, где министры и депутаты. Сейчас важнее всего нюансы, как по-разному общаются лидеры с детьми.