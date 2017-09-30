Белорусские тяжелоатлеты отстранены от всех международных стартов 2 30.09.2017, 20:05

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Белорусские тяжелоатлеты пропустят ЧМ-2017.

Международная федерация тяжелой атлетики на год дисквалифицировала Белорусский тяжелоатлетический союз за допинговые нарушения, сообщает официальный сайт IWF. Такое решение принял исполком Международной федерации тяжелой атлетики в Бухаресте, передает tut.by.

Начиная с октября 2017 года белорусские тяжелоатлеты не смогут участвовать во всех международных соревнованиях. В том числе — и в чемпионате мира - 2017, который пройдет с 28 ноября по 5 декабря в Анахайме (США).

Кроме Беларуси дисквалифицированы за допинговые нарушения национальные федерации Армении, Азербайджана, Китая, Молдовы, Казахстана, России, Турции и Украины.

Информация о том, что Беларусь и еще 8 успешных сборных по тяжелой атлетике, включая Китай и Россию, вероятно, будут отстранены от чемпионата мира 2017 года, появилась в начале сентября.

За последние 20 лет Китай регулярно занимал первые места на Олимпиадах и чемпионатах мира, а в 2001 году в Анталье, когда победила Россия, был на втором месте.

Из 49 олимпийских допинг-проб тяжелоатлетов, подвергшихся перепроверкам в последние годы, 30 оказались положительными, причем среди них немало титулованных спортсменов, как, например, Илья Ильин из Казахстана, который выиграл золото в Пекине-2008 и Лондоне-2012, но перепроверки обеих его проб показали наличие допинга.

5 из 10 казахстанцев, попавших под контроль МОК, попались на допинге как минимум дважды. Россия также имела 10 положительных результатов, но, в отличие от Казахстана, уже была жестоко наказана тем, что отстранена от Олимпиады в Рио-2016.

По словам Аттилы Адамфи, генерального директора IWF, страны-нарушители должны быть не просто наказаны дисквалификациями.

— Простое применение санкций не решит проблему антидопинговой культуры. Я не говорю, что они не должны наказываться, но не менее важно убедиться, что их нынешняя система изменена. Надо побудить эти страны проявлять значимую антидопинговую активность. Мы хотели бы удостовериться, что эта же проблема не возникнет снова и что они не вернутся после дисквалификации с теми же людьми, с той же системой, — сказал Адамфи, комментируя в начале сентября предстоящие санкции.

Первоначальное решение о санкциях к странам с тремя или более положительными результатами было принято IWF на встрече в Тбилиси в Грузии 15 месяцев назад, но задержка с санкциями была обусловлена апелляциями и юридическими аргументами обвиняемых.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) в начале сентября объявил, что две последние апелляции, сделанные китайскими золотыми медалистами 2008 года, потерпели неудачу, как и все предыдущие попытки других спортсменов либо национальных федераций.

CAS призвал IWF отстранить сборные 9 стран — России, Казахстана, Армении, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Украины, Турции и Китая, но отметил, что к каждому случаю следует применять индивидуальный подход, поскольку некоторые команды имеют только по 3 положительных допинг-теста, в то время как у России и Казахстана — по 10.

Присутствие тяжелой атлетики в программе Олимпиад находится под угрозой.

Отсутствие названных стран на ЧМ в Анахайме (он пройдет с 27 ноября по 5 декабря) заметно увеличит шансы на успешное выступление спортсменов США, которые с 1997 года не выиграли ни одной медали в мужских соревнованиях.