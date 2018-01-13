Континентальный кубок: «Юность» одержали вторую победу в суперфинале 13.01.2018, 21:54

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Белорусские хоккеисты были сильнее британцев.

На "Чижовка-Арена" завершился четвертый матч суперфинала Континентального кубка. "Юность" изрядно потрепала нервы болельщикам, с огромным трудом сломив сопротивление британского "Шеффилд Стилерз" — 5:4, сообщает «Прессбол».

Победную шайбу украинский легионер белорусского клуба Андрей Михнов забросил лишь за две с половиной минуты до истечения третьего периода.

Таким образом, судьба главного трофея определится в последний день суперфинала. Приз достанется победителю поединка "Юность" — "Номад".

Юность — Шеффилд — 5:4 (2:2, 1:1, 2:1)

Шайбы: 1:0 — Претнар (Мицкевич, 3.28). 2:0 — Антонов (8.51 — бол.). 2:1 — М.Рой (Фреттер, Ямтин, 13.08 — бол.). 2:2 — М.Рой (Аарссен, 18.18). 3:2 — Когалев (Развадовский, 23.07). 3:3 — Мэтесон (Уоллес, 24.37). 4:3 — Ефименко (Парфеевец, Плотников, 43.07). 4:4 — Мэтесон (Уоллес, 52.13). 5:4 — Михнов (Корсо, Развадовский, 57.33).

Таблица: Юность — 6 (2), Номад — 5 (2), Риттен — 1 (2), Шеффилд — 0 (2).