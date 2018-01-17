Индекс Dow Jones показал самый быстрый рост за 120 лет 1 17.01.2018, 19:10

Американский рынок впервые в истории за неделю прибавил 1000 пунктов.

Индекс Dow Jones (биржевой индекс ценных бумаг 30 крупнейших американских компаний) поставил очередной исторический рекорд, пробив отметку 26 000 пунктов, сообщает zn.ua со ссылкой на Bloomberg.

Американский рынок впервые в истории прибавил 1000 пунктов всего за неделю. На то, чтобы набрать очередную тысячу, индексу крупнейших американских компаний потребовалось всего 7 торговых сессий — это самый быстрый результат в его 120-летней истории.

Инвесторы называют рост ненормальным и продолжают гадать, когда начнется отскок. Они боятся, что коррекция может оказаться такой же быстрой.

В 2017 году индекс Dow Jones прибавил 28%, всего за две недели 2018 года — еще 5%.

Сообщается, что причина роста начала 2018 года — хорошие результаты отчетности американских компаний за четвертый квартал.

Второй, более долгосрочный фактор — снижение с 1 января корпоративного налога на прибыль в США с 35% до 21% в рамках налоговой реформы Дональда Трампа.

Большинство инвестбанков считают, что весь 2018 год фондовый рынок закончит в плюсе. Но стремительный рост начала 2018 года вызывает у управляющих опасения.

Ранее сообщалось, что американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average впервые в истории поднялся выше отметки в 25 000 пунктов.

Dow Jones начал рост после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США 8 ноября 2016 года. К январю 2017 года индекс преодолел уровень в 20 000 пунктов.

Экономика США в 2017 году демонстрировала 3%-й квартальный рост.