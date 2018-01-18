Мариуш Блащак встретился с советником Трампа по национальной безопасности 18.01.2018, 12:23

Мариуш Блащак

Фото: Adam Guz /East News

Министр oбороны Польши завершил визит в США.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак завершил визит в Вашингтон, в ходе которого встретился с советником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером, сообщает «Радио Польша».

По словам главы Минобороны Польши, переговоры коснулись, прежде всего, присутствия американских войск в Польше.

«Мы говорили о присутствии войск США в Польше. В ходе встречи я представил ожидания правительства. Мы рассчитываем на увеличение контингента американских войск в нашей стране. Мы уверены, что это присутствие сможет гарантировать безопасность не только Польши, но и всего региона Центральной и Восточной Европы», - сказал министр обороны Польши.

В ходе встречи в Белом доме Мариуш Блащак и Герберт Макмастер также обсудили закупки американского вооружения. По словам главы оборонного ведомства Польши, переговоры о цене закупки ракетных систем Patriot находятся на правильном пути.