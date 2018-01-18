Bloomberg: Инвесторы массово переводят криптовалютные активы в обычные 3 18.01.2018, 23:38

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Инвесторы переводят свои криптовалютные активы в золото.

Из-за обвала курса криптовалюты биткоин инвесторы переводят свои электронные активы в обычные.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам директора биржи CoinInvest, которая специализируется на покупке и продаже золотых и серебряных слитков, в среду, 17 января, телефоны и электронная почта бирже разрывались от звонков и писем инвесторов с вопросом, как они могут перевести свои криптовалютные активы в золото.

Он также отметил, что биржа продала почти 30 кг золота на $1,2 млн на спотовом рынке после падения биткоину на 23% во вторник, 16 января.

Директор компании GoldCore Ltd Марк О'Бирн также рассказал, что сейчас все большее количество людей осознают большие риски электронных активов по сравнению с обычными.