Минчанин: Подорожание «коммуналки» связано с политикой 6 19.01.2018, 10:52

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Жители столицы связывают подорожание услуг ЖКХ с ростом госдолга.

Цены на услуги ЖКХ в столице выросли – это уже известный факт. Но вот насколько этот факт обоснован объективными причинами, а насколько – неэффективностью и коррупцией, журналисты «Белсата» спросили у сограждан на улицах Минска.

«Государственный долг растет, надо же платить нашему государству. А откуда оно деньги гребет? Ну вот, скорее всего, да. Налоги растут, растет все кроме зарплаты», – ответил житель столицы.

Другой отметил:

«Цены на продукты остались те же, изменилась только стоимость услуг ЖКХ. Думаю, что это связано с какими-то политическими вопросами».