Антон Кушнир завоевал серебро в Лейк-Плэсиде 1 21.01.2018, 17:02

Антон Кушнир

Фото: 21.by

Белорус завоевал очередную награду этапа Кубка мира по фристайлу.

Очередную награду этапа Кубка мира по фристайлу (лыжная акробатика) в преддверии Олимпийских игр завоевал белорус Антон Кушнир. Он стал вторым на соревнованиях в американском Лейк-Плэсиде, передает interfax.by.

Кушнир набрал 126,50 очков. Победитель – россиянин Максим Буров – сумел выполнить свои прыжки на 128,51 балла. Ставший третьим Наойя Табара из Японии получил от арбитров 119,46 баллов.

Еще один белорус Максим Густик показал 6-й результат в финале и не пробился в суперфинал, где разыгрывались награды. На стадии полуфинала завершили свои выступления Дмитрий Мазуркевич (итоговое 22-е место) и Станислав Гладченко (29-е место).

Женский подиум в очередной соревновательный день остался без белорусок. Анна Гуськова набрала 4-ю сумму баллов (86,80). А на пьедестал поднялись китаянка Меньтао Сю (112,99) и две австралийки – Лидия Лассила (93,76) и Лаура Пил (93,76).

Алла Цупер финишировала 14-й и не пробилась в финал.

Следующими соревнованиями для лучших фристайлистов мира станут Олимпийские игры в корейском Пхенчхане, которые пройдут в феврале 2018 года.