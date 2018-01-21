Антон Кушнир завоевал серебро в Лейк-Плэсиде

Антон Кушнир завоевал серебро в Лейк-Плэсиде1
- 21.01.2018, 17:02
Белорус завоевал очередную награду этапа Кубка мира по фристайлу.
Очередную награду этапа Кубка мира по фристайлу (лыжная акробатика) в преддверии Олимпийских игр завоевал белорус Антон Кушнир. Он стал вторым на соревнованиях в американском Лейк-Плэсиде, передает interfax.by.
Кушнир набрал 126,50 очков. Победитель – россиянин Максим Буров – сумел выполнить свои прыжки на 128,51 балла. Ставший третьим Наойя Табара из Японии получил от арбитров 119,46 баллов.
Еще один белорус Максим Густик показал 6-й результат в финале и не пробился в суперфинал, где разыгрывались награды. На стадии полуфинала завершили свои выступления Дмитрий Мазуркевич (итоговое 22-е место) и Станислав Гладченко (29-е место).
Женский подиум в очередной соревновательный день остался без белорусок. Анна Гуськова набрала 4-ю сумму баллов (86,80). А на пьедестал поднялись китаянка Меньтао Сю (112,99) и две австралийки – Лидия Лассила (93,76) и Лаура Пил (93,76).
Алла Цупер финишировала 14-й и не пробилась в финал.
Следующими соревнованиями для лучших фристайлистов мира станут Олимпийские игры в корейском Пхенчхане, которые пройдут в феврале 2018 года.