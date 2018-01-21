В понедельник в Беларуси будет до -16 4 21.01.2018, 18:45

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Ночью и утром в отдельных районах возможен туман.

В ближайшие сутки, 22 января, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, передает БелТА со ссылкой на Белгидромет.

Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. На дорогах сохранится гололедица.

Ветер будет неустойчивый, слабый.

Температура воздуха ночью и утром составит 6-12 градусов мороза, а при прояснениях столбики термометров опустятся до минус 13-16. Во второй половине дня будет также холодно — 4-10 со знаком минус.