Минчанка на Chevrolet Cruze во дворе дома повредила четыре автомобиля 2 22.01.2018, 21:49

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Происшествие случилось утром 22 января.

Минчанка на Chevrolet Cruze во дворе жилого дома по улице Есенина повредила 4 автомобиля.

Как информирует агентство «Минск-новости» со ссылкой на ГАИ Московского района столицы, при выборе скорости водитель не учла состояние проезжей части и не справилась с управлением.

В результате были повреждены три автомобиля — Audi, Volkswagen и Peugeot.

Последнюю машину ударом отбросило на припаркованную Skoda, которая также получила повреждения.

Никто из людей во время ДТП не пострадал, сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД Любовь Трепашко.