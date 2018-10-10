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Кокорина задержали вслед за Мамаевым

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  • 10.10.2018, 22:25
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Александр Кокорин (слева) и Павел Мамаев
Фото: championat.com

Футболисты «Краснодара» и «Зенита» находятся в следственном изоляторе.

Футболист Александр Кокорин задержан на 48 часов, он проходит подозреваемым по уголовному делу о хулиганстве. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД РФ России Ирина Волк.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что следствие планирует уже завтра, 11 октября, ходатайствовать об избрании меры пресечения для футболистов. Мамаев и Кокорин проведут двое суток в изоляторе временного содержания на Петровке, 38. Следователи могут ходатайствовать об аресте либо домашнем аресте спортсменов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник в московской полиции.

И Мамаев, и Кокорин проходят подозреваемыми по уголовному делу о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

В эфире «Пусть говорят» начальник пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов выразил уверенность, что Кокорин и Мамаев будут привлечены к ответственности. «Я убежден, что они будут привлечены к ответственности в соответствии с законом. Неважно, кто они есть: футболисты, хоккеисты и прочие спортсмены или обычные люди, как мы с вами», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В среду, 10 октября, полиция возбудила против футболистов «Зенита» и «Краснодара» дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Ранее по факту конфликтов, в которых участвовали спортсмены, было открыто дело по подозрениям в побоях. Ст. 213 подразумевает более жесткое наказание.

Дело было возбуждено после нападения на чиновника Минпромторга в кафе в центре Москвы. Кроме того, незадолго до этого конфликта с участием футболистов несколько мужчин напали на водителя ведущей «Первого канала». В обоих инцидентах участвовали Мамаев и Кокорин.


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