«Информатор переслал нам 18 миллионов документов» 11.10.2018, 12:56

Кто делает футбольный WikiLeaks.

В 2015 году в футболе появился свой WikiLeaks – Football Leaks, блог, в котором публиковались сканы различных контрактов, раскрывающие данные о комиссионных агентов, тайных договоренностях клубов и игроков. Со временем у проекта появились партнеры среди европейских газет и сайтов, а недавно в Германии вышла целая книга «Football Leaks: грязный футбольный бизнес», которую написали журналисты немецкого издания Der Spiegel Михаэль Вульцингер и Рафаэль Бушманн, сообщает tribuna.com.

В частности, в ней утверждается, что агенту Мино Райоле заплатили 49 миллионов евро при переходе Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», что «Реал» на самом деле получает от adidas более 100 миллионов евро в год (с учетом 22,5% от всех продаж атрибутики с символикой клуба), а Криштиану Роналду скрывает часть доходов в офшоре на Виргинских островах.

Один из авторов книги Михаэль Вульцингер рассказал Sport Connect, зачем все это нужно.

– Как вы познакомились с основателем Football Leaks?

– Мой соавтор Рафаэль Бушманн впервые связался с ним по электронной почте, это произошло осенью 2015 года, практически сразу после появления первых документов в блоге Football Leaks. Рафа писал ему несколько раз, настойчиво просил ответить на вопросы, и однажды кто-то все-таки ответил, представившись Джоном. Рафа продолжил писать, поддерживал связь и в итоге убедил автора проекта в том, что мы действительно заинтересованы во встрече. Джон согласился познакомиться с Рафаэлем поближе, в феврале 2016 года они впервые встретились. Беседа проходила в Восточной Европе.

Рафаэль убедил Джона в том, что Football Leaks будет полезно сотрудничать с журналистами, специализирующимися на расследованиях, и таким влиятельным изданием, как Der Spiegel, что это поможет проекту достичь своих целей. Они встречались еще несколько раз в разных европейских городах – на востоке, на юге. И однажды Джон передал нам первые данные. Так все и началось.

– Вас не смущала анонимность?

– Для нас Джон – не аноним. Мы знаем его имя, важные части биографии. Важно отметить, что только Рафаэль встречался и продолжает с ним встречаться, я с ним не виделся. Джон – молодой португалец, очень умный парень. Он свободно говорит на пяти языках и учит еще два, один из них, кстати, русский. Но мы упорно будем держать все персональные данные в тайне и никогда не раскроем его личность.

Рафаэль Бушманн

– Почему он поделился с вами документами?

– Джон ничего нам не передавал при первом знакомстве, то есть он не сбрасывал документы первым встречным. Он хотел увидеть, кто такой Рафаэль, как он работает, как проводит расследования, хотел понять особенности нашей работы. Очевидно, что именно подход Рафаэля – в частности, обещание сохранить анонимность Джона в любых обстоятельствах – помог нам получить информатора. Еще помогло то, что мы были готовы делиться документами с коллегами, которые также проводят расследования: в группу EIC, созданную Der Spiegel, вошли издания из Франции, Бельгии, Испании и нескольких других стран. В сумме над различными частями проекта работали более 60 журналистов.

– Как вы сами относитесь к Джону? Какие у него цели?

– Джон – классический информатор. Правда, мы по-прежнему не знаем, действует он в одиночку или представляет какую-то группу. Мы относимся к Джону так же, как к любому другому информатору: стараемся узнать его настолько хорошо, насколько возможно, пытаемся понять, что им движет, и проверяем, а затем перепроверяем все его материалы.

Сам Джон говорит, что его главная цель – помочь очистить грязный, прогнивший мир футбола. Ему точно нравится сам футбол, у него невероятные знания об истории и устройстве игры, о командах и игроках. Когда Рафаэль говорил с ним о немецком футболе, Джон показал, что знает даже завершивших карьеру игроков из второго дивизиона (честно: я их фамилии не помню). Он утверждает, что его цель – вернуть игру болельщикам, рассекречивая секретные и грязные сделки, которые делают самых богатых людей еще богаче.

– Вам не кажется, что у него могут быть скрытые мотивы? Например, выкинуть какого-нибудь менеджера или агента из мира футбола.

– Конечно, мы задумывались об этом. Рафаэль много раз спрашивал его об этом, и Джон каждый раз отвечал одно и то же: нет, ничего такого нет. Джон переслал нам более 18 миллионов документов. Если вы проверяете всю фактуру и видите, что документы затрагивают самые разные страны по всему миру, то у вас просто нет повода подозревать информатора в том, что он пытается навредить определенным клубам, игрокам, агентам, менеджерам или целым ассоциациям.

– Почему вы решили собрать все в одну книгу?

– Der Spiegel и его партнеры опубликовали первую волну расследований в декабре 2016-го – например, про систему, которую советники, консультанты и юристы Криштиану Роналду построили для того, чтобы португалец платил меньшие налоги с доходов от продажи своего образа в рекламе. В сумме мы и наши партнеры опубликовали сотни различных сюжетов. Когда прошла первая волна новостей, мы решили издать книгу со всеми секретными данными. В нее вошли и новые данные – например, про то, агент Поля Погба Мино Райола (на фото) получил 49 миллионов евро в качестве комиссионных.

– Сколько времени вы потратили на перепроверку данных?

– Мы проверяли все факты дважды, на это ушло больше 7 месяцев. В этот процесс были вовлечены более 60 журналистов и профессиональных факт-чекеров. Если говорить о написании книги, то мы с Рафаэлем справились где-то за 10 недель: начали в середине января и закончили в конце марта. Это была сложная работа, мы часто уходили из редакции в три часа ночи и продолжали писать после нескольких часов сна. Но зато мы довольны итогом.

– Вам кто-то пытался помешать, угрожал?

– Мы каждый день общаемся с юристами и адвокатами тех, кто недоволен нашими публикациями, но пока никто не пытался нам помешать. Мы находимся в идеальной для журналиста ситуации: у нас на руках есть документы, и если кто-то решит подать в суд, мы просто их предоставим. До сих пор все документы, которые мы проверяли, оказывались подлинными.

– Были ли истории, которые вы не решились опубликовать по этическим соображениям?

– Да, есть много историй, которые мы не стали публиковать и никогда не станем даже обсуждать именно из-за этики. Одно дело – когда вы публикуете детали, к которым есть серьезный и обоснованный общественный интерес. Другое – когда вы публикуете личные данные из-за вуайеризма, желания подсмотреть за личной жизнью. Мы никогда не станем этого делать. У нас и нашего издания есть такие внутренние запреты.

– Вам хочется, чтобы после публикации книги пошли судебные разбирательства?

– Мы точно знаем, что после первой волны расследований Football Leaks налоговые органы Испании, Франции, Германии, Англии, Голландии и других стран очень заинтересовались нашими публикациями. Если кто-то нарушил закон, то наказать виновных – это уже задача соответствующих органов, не наша. Мы уверены только в том, что посеяли панику среди самых влиятельных людей грязного футбольного бизнеса. Думаю, так же будет с книгой.