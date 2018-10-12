Друзья Лукашенко оставляют Беларусь без инвесторов 10 12.10.2018, 10:03

2,812

Фото: onliner.by

Когда приближенный сильнее закона, страна становится изгоем.

Закон от 12.07.2013 № 53-З «Об инвестициях» (далее – Закон), который разрабатывался в Беларуси с учетом лучших зарубежных практик и при активной консультационной помощи международных экспертов, несомненно, является одним из самых прогрессивных в СНГ, пишет Валерий Фадеев, заслуженный юрист Республики Беларусь, в статье для «Экономической газеты».

Но почему тогда инвесторы не торопятся вкладывать средства в нашу экономику?

В ст. 5 Закона прописаны основные принципы осуществления инвестиций.

Так, государство, его органы и должностные лица действуют в соответствии с законодательством Беларуси; инвесторам гарантируется защита их прав и законных интересов в суде; вмешательство в частные дела не допускается (за исключением случаев, когда оно осуществляется на основании законодательных актов в интересах национальной безопасности, общественного порядка и др.). Ну, и, наконец, при осуществлении инвестиций признается приоритет общепризнанных принципов международного права.

Кроме этого, гарантиям прав инвесторов и защите инвестиций в Законе посвящена отдельная глава.

Однако многие инвесторы и представители отечественного бизнеса могут подтвердить, что Закон и правоприменительная практика в нашей стране часто расходятся. Иногда вообще складывается впечатление, что принципы, которые обозначены в законах, остаются простой декларацией. Пожалуй, только Конституционный Суд ссылается на них в ряде своих решений.

Недавно широкий общественный резонанс получила история, связанная с возможностью сноса задний KFC и Burger King в Каменной Горке.

Напомним, что земельные участки приглянулись «друзьям Лукашенко», сербским бизнесменам Каричам.

Не вдаваясь в подробности, начнем с главного – письма Мингорисполкома, адресованного владельцу этих зданий ОДО «Реви Тар Инвест», в котором, как представляется, невооруженным взглядом видны нестыковки. Приведем выдержку из этого письма:

«В процессе выделения земельных участков для строительства объектов нарушены нормы п. 5 указа Лукашенко от 27.12.2007 № 667 «Об изъятии и предоставлении земельных участков» (далее – Указ) в части предоставления земельных участков без проведения аукциона, когда предоставление земельных участков возможно только по результатам аукциона».

Расшифровать подобные формулировки непросто и юристам, и филологам. Ведь непонятно, что хотели сказать авторы.

Вероятно, текст должен был выглядеть примерно так: «В нарушение указа Лукашенко от 27.12.2007 № 667 земельные участки для строительства объектов выделены без проведения аукциона, в то время как такое предоставление возможно только по результатам аукциона».

Но ведь решение о выделении земельного участка принимал Мингорисполком – коллегиальный орган, который должен знать и соблюдать законодательство! Так почему же за просчет конкретных чиновников должен отвечать инвестор?

И еще одна выдержка:

«Кроме того, по объекту «Объект общественного питания на станции метро «Каменная горка» по ул. Притыцкого у входа № 2 и строительство торгового павильона взамен изымаемого у РУП «Белсоюзпечать» осуществлено строительство капитального строения, по своему функциональному назначению не соответствующего целевому назначению земельного участка, предоставленного по результатам аукциона».

Но почему при нашем строжайшем контроле за строительством, согласовании проектной документации, выдаче разрешений на строительство и, наконец, приемке объекта в эксплуатацию соответствующие органы не увидели нарушений, а спохватились потом, когда объекты начали работать и, кстати, приносить доходы в бюджет?

Как в такой ситуации оказалась возможной госрегистрация земельных участков, при которой проверяется все: и основания возникновения прав на эти участки, и целевое назначение (а оно указано в решении горисполкома) и другие обстоятельства? Вопросы по поводу возникшей ситуации можно задавать бесконечно.

Отметим, эта история в который раз подтверждает, что временами право и правоприменение у нас существуют отдельно друг от друга, практически не пересекаясь. Государственные органы, органы местной власти часто принимают решения исходя из революционной целесообразности и трактовки норм законов конкретными чиновниками. Принципы, указанные в большинстве законов, крайне редко применяются на практике, в т.ч. и судами, и существуют как «вещь в себе».

Добиться же ответственности, в т.ч. материальной, от госорганов и их чиновников за то, что они своими действиями причинили ущерб, практически невозможно. Хотя формально законодательство это предусматривает (см., например, гл. 5 Гражданского кодекса «Участие Республики Беларусь и административно-территориальных единиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством»).

В нашей же ситуации инвестор, построивший за свои средства здания (причем на основании полученных от властей разрешений), жалуется, что с него требуют штраф в городской бюджет в размере рыночной стоимости объектов!

Беларусь нуждается в инвестициях. Об этом 5 октября в своем выступлении перед депутатами «палаты представителей» говорил и новый премьер-министр Сергей Румас.

Но для создания надлежащего инвестклимата необходимо, чтобы все без исключения соблюдали законы, и пример здесь в первую очередь должно показывать государство.