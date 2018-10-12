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Вячеслав Глеб рассказал, как его кинуло государство

  • 12.10.2018, 10:36
Вячеслав Глеб
Фото: fcgomel.by

Даже известные личности становятся жертвами произвола чиновников.

– Меня лично накалывали в Беларуси, – заявил «Трибуне» экс-форвард «Штутгарта», «Гамбурга» и «Крумкачоў». – Но это связано не с кражами, а с нашей действительностью. И попал не только я, а еще и Миша Сиваков, и Сергей Веремко (защитник «Оренбурга» и вратарь «Минска», соответственно – прим. «Салідарнасці»).

Вон, возле «Минск-Арены» дом строят. Строительством занимается Мингорисполком. Мы официально платили деньги, но потом оказалось, что из 100 процентов денег, уплаченных мною, в зачет пошли всего лишь 25-30 процентов. Представляешь?

И в итоге куда бы мы ни обращались, чиновники присылают какие-то непонятные отписки. Там дом рассчитан на 900 квартир, а жителей на данный момент – 25-27 человек. Почему государство нас так кидает? Мы же платили все официально! Почему я должен терять свои деньги?!


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