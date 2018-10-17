Вера Лапко вышла в четвертьфинал турнира в Люксембурге 17.10.2018, 15:05

Вера Лапко

Призовой фонд турнира – $226 тысяч.

Белоруска Вера Лапко вышла в четвертьфинал турнира WTA International в Люксембурге с призовым фондом 226 750 долларов, сообщает tut.by.

В матче 2-го круга Вера Лапко (№ 62 рейтинга WTA) в двух сетах взяла верх над француженкой Полин Парментье (№ 50 WTA), которая посеяна на турнире под 8-м номером — 7:5, 6:2.

В стартовом поединке Вера Лапко в трех сетах обыграла представительницу Германии Карину Виттхёфт (№ 100 WTA) — 6:4, 5:7, 6:4.

В четвертьфинале турнира в Люксембурге Вера Лапко встретится с победительницей матча Белинда Бенчич (№ 47 WTA, Швейцария) — Кирстен Флипкенс (№ 52 WTA, Бельгия)

Ранее в парном разряде Вера Лапко также успешно провела стартовый матч. Белоруска вместе с представительницей Люксембурга Мэнди Минеллой взяли верх над дуэтом Ксения Кнолль (Швейцария) / Ирина Бара (Румыния) — 6:7 (2:7), 6:3, 10:6. В четвертьфинале Лапко и Минелла сразятся против дуэта Екатерина Яшина (Россия) / Акгуль Аманмурадова (Узбекистан).