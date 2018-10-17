Испаряется на глазах: Гомельщина теряет крупнейшее водохранилище 9 17.10.2018, 19:13

3,670

Одно из крупнейших на Гомельщине водохранилищ на грани полного исчезновения.

Синее небо пристально вглядывается в осколки водного зеркала, а там — камыши, осока, потрескавшаяся черная земля. Одно из крупнейших на Гомельщине водохранилищ — Днепро-Брагинское, также известное как Лоевское, — на грани полного исчезновения. Там, где еще пять лет назад была большая вода, теперь лишь блюдца луж, пишет tut.by. Что произошло с некогда гигантским рукотворным морем и что с ним будет дальше?

Гомельчанин Алексей сматывает удочки — клева никакого. 20 лет подряд он регулярно преодолевает несколько десятков километров, чтобы попасть на свой любимый водоем. Знает его как свои пять пальцев. Но в последнее время с каждым разом все больше не узнает.

— Еще в конце августа вода была у тех камышей, сегодня приехал и не поверил — за месяц сантиметров на 30 ушла, — говорит мужчина.

Для того чтобы понимать масштаб проблемы, достаточно сравнить два снимка. Вот таким наш фотограф Иван Яриванович запечатлел водохранилище в 2014 году.

А так с той самой точки оно выглядит сейчас.

Житель Речицы Иван Федосович вспоминает, как еще лет восемь назад прямо с дамбы ловил карася, сазана и карпа. Теперь же пенсионеру приходится бродить по сухому дну и выискивать лужу поглубже.

— Метров 12 глубина была, а сейчас — хорошо, если метра два будет. Вон там прямо по устью даже машинами ездят, а там, смотрите, уже березняк, за грибами ходят люди, — говорит и сам не верит в метаморфозы рыбак.

Великое водохранилище строилось у Федосовича на глазах, а теперь бесславно умирает.

— Сердце болит. Ну как же так можно было довести все до ручки? Это ж столько денег, столько сил — и такой итог, — вздыхает Иван Федосович.

Эту тему он и его приятели-рыбаки могут обсуждать часами. Да что толку — воды от разговоров не прибывает.

— Арендатор виноват: ничего не делает, только выгребает сетями последнее, — уверен другой рыбак.

— А что он сделает, тот арендатор? Это государственного масштаба работа. Здесь нужна техника, специалисты и большие деньги, а где же их взять? — подключается к обсуждению его сосед.

— Я уже говорил: надо дать клич. Здесь нас тысячи приезжает. Пусть бы каждый рыбак по 10 рублей скинулся.

— А ты б дал?

— Я бы и 20 дал, а надо, так и 30, только бы знать, что будет с того толк.

— И я бы скинулся, — говорит директор ЧПУП «Щукино», взявшего два года назад в аренду проблемное водохранилище Виктор Евмененко. — Но нужны ну о-о-очень большие деньги. Без поддержки государства эту проблему не решить. Мы свои обязательства по охране водоема, его благоустройству и зарыблению выполняем полностью — и отчитываемся в райисполкоме, но наполнять водохранилище водой в наши обязанности не входит. Да и государство вряд ли будет этим заниматься — миллиарды нужны. Невыгодно.

В облисполкоме о проблеме исчезающего водохранилища знают. Еще в начале весны была создана рабочая межведомственная группа из местных чиновников, специалистов, института мелиорации НАН, представителей Министерства сельского хозяйства и других ведомств, которая решала судьбу водоема. Сошлись на том, что наполнять чашу в десятки миллионов кубометров — дело не просто затратное, но и бессмысленное.

— Сегодня вопрос об орошении земель не стоит. Поэтому смысла в запуске водохранилища как оросительной системы нет. Также нет смысла тратить миллиарды рублей для того, чтобы просто ловить там рыбу. Поэтому прорабатывается вопрос о смене профиля этого водного объекта. Конечно, водного зеркала в тысячу гектаров уже не будет, но озера должны быть сохранены, — поясняет председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома Руслан Глушко.

Сейчас «Гомельводпроект» готовит предпроектную документацию. В самых смелых планах — создание на месте водохранилища зон отдыха с семью очищенными и углубленными водоемами и благоустроенными территориями вокруг них. К концу года специалисты представят проект, а также смету руководству области.