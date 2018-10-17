Видеофакт: В Минском районе на дорогу выбежал верблюд 3 17.10.2018, 19:36

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Двугорбый верблюд долго бежал по проезжей части, пока не свернул с главной дороги на прилегающую.

14 октября несколько водителей стали свидетелями необычной для Беларуси картины: на одну из дорог в Минском районе из леса выбежал... двугорбый верблюд.

Животное довольно продолжительное время бежало по проезжей части, пока не свернуло с главной дороги на прилегающую. Отснятым видео поделился минчанин Евгений.

Как удалось выяснить abw.by, верблюд сбежал из зоопарка агроусадьбы "Земляничная поляна", расположенной в Семковом Городке. Собственно в этом районе животное и было замечено. Как уточнил представитель агроусадьбы, животное не сбежало, а просто ушло с поля, где гуляло.

"Да, верблюд наш. Но он не сбежал, а ушел погулять. Обычно он находился в поле и ни разу за полтора года не предпринимал попыток уйти куда-то. А в тот день ему, наверное, стало интересно. Верблюд не лошадь, его обычно не привязывают, передвигается он медленно, а тут, видимо, испугался. Через полчаса он уже вернулся в агроусадьбу, все хорошо", - рассказал Андрей, представитель "Земляничной поляны".