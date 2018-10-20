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Фотофакт: Как будут выглядеть табачные киоски в Минске

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  • 20.10.2018, 21:01
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Многие белорусы против решения властей.

2,5 тысяч точек по продаже сигарет появится в Беларуси в течение двух лет, из которых 500 ларьков откроют в Минске. Производство «табакерок» уже идет в полную силу. Realt.by побывал на заводе ООО «Современные бетонные конструкции» и посмотрел, как будут выглядеть точки для сбыта табачной продукции.

Напомним, что 2,5 тысяч точек по продаже сигарет планирует открыть компания «Энерго-Оил». Аренда участков для строительства торговых объектов должна предоставляться без аукционов, доля табачных изделий в точках сбыта — не менее 80 % всего товара.

Строительством сигаретных киосков занимается завод по производству сборного железобетона ООО «Современные бетонные конструкции». Ларьки собираются из панелей, укомплектовываются окнами и дверями. Дизайн выдержан в нейтральных тонах — ларьки будут белые с серыми элементами.

Новые табачные киоски уже появились на улицах Гродно, Бобруйска и Лиды. В Минске их будет 500 штук.

Против решения властей выступают многие белорусы. К примеру, с критикой выступил один из лидеров БХД Павел Северинец:


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