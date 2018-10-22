Опрос: Большинство чехов считают ошибкой раздел Чехословакии 1 22.10.2018, 14:37

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В стране провели cоцисследование накануне 100-летия независимости.

За неделю до празднования 100-летия Чехословакии большинство чехов считает, что разделение страны на два независимых государства в 1993 году было неправильным решением.

Таковы результаты опроса, проведенного агентством Median по заказу Česká televize, пишет «Европейская правда».

10% опрошенных назвали разделение абсолютно правильным решением, 30% - скорее правильным, 33% - скорее неправильным и 23% - абсолютно неправильным.

Более 70% чехов считают правильным шагом распад Австро-Венгрии и создание в 1918 году независимого государства. При этом такие взгляды более свойственны людям старшего поколения, а среди молодежи их придерживается 50%.

Более 70% граждан считают неправильным выполнение ультиматума Мюнхенского договора 1938 года.

Около трех четвертей респондентов назвали курс послевоенного развития Чехословакии неправильным. Тогда страна отклонила план Маршалла и начала ориентироваться на Советский Союз.