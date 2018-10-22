Лучшие фильмы для семейного просмотра 1 22.10.2018, 15:18

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Предлагаем подборку хороших фильмов для просмотра всей семьей.

Планировать свой вечерний отдых нужно уже с самого утра. Частенько просто не знаешь, что можно посмотреть вечером. Чтобы облегчить задачу, telegraf.com.ua предлагаем подборку хороших фильмов для просмотра всей семьей.

"Королева" 2006

Это своеобразная кинотрактовка закулисных взаимоотношений королевы Елизаветы II и премьер-министра Тони Блэра, которые развивались на фоне многочисленных проблем, возникших в связи с трагической гибелью принцессы Дианы. После автокатастрофе королева Елизавета II, несмотря на все ожидания британского общества, уединяется в замке Балморал, где пытается осознать весь масштаб постигшей Великобританию утраты. Тони Блэр всячески пытается найти к ней подход. Королеву сыграла британская актриса Хелен Миррен и получила за роль королевы – "Оскар" и множество других наград. Режиссером выступил Стивен Фрирз.

"Версальский роман" 2014

Одна из последних работ Алана Рикмана ( как режиссера, так и актера). Это британская костюмированная историческая драма 2014 года, повествующая об эпохе правления во Франции Людовика XIV по прозвищу "король-солнце". По сюжету, король Франции Людовик XIV решает перенести свою резиденцию из парижского замка Лувр в строящийся в пригороде Парижа Версаль. В этом ему помогают его придворные архитекторы и садовники, в числе которых оказывается мадам Сабин де Барра — мастер садового искусства, которую сыграла Кейт Уинслет.

"Хатико: самый верный друг" 2009

Это британско-американская мелодрама режиссера Лассе Халльстреа, основанная на реальной истории Хатико — японского пса породы акита-ину, который в течение девяти лет каждый день в одно и то же время приходил на вокзал встречать умершего хозяина. Главные роли в фильме исполнили - Ричард Гир, Джоан Аллен и Сара Ремер. Этот фильм можно отнести к разряду плаксивых картин, но это трогательная история.

"Король говорит!" 2010

Фильм Тома Хупера в жанре исторической трагикомедии об избавлении короля Великобритании Георга VI от заикания при помощи логопеда Лайонела Лога. Эт история о том, как сын британского короля Георга V – герцог Йоркский Альберт спрявлялся со своим заиканием. Главная роль досталась Колину Ферту. Фильм получил четыре премии "Оскар", в том числе и сам Ферт.

"Дорога перемен" 2008

Это воссоединение звездного актерского дуэта Леонардр Ди Каприо и Кейт Уинслет. Действие картины проходит в середине 50-х годов, главные герои – члены небольшой провинциальной семьи. Фрэнк и Эйприл Уиллер считают себя семьей среднего класса, непохожей на остальные семьи, и испытывают огромное желание перебраться в Париж. Однако судьба приготовила для супругов ряд неприятных сюрпризов.