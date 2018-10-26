Туристов на границе с ЕС будет встречать искусственный интеллект 1 26.10.2018, 8:14

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Программа способна легко отличить ложь от правды.

Туристов и мигрантов на границе с ЕС скоро будут встречать цифровые "пограничники" - с ноября у нескольких странах Шенгенской зоны начинается испытания программы iBorderCtrl.

Об этом пишет VOA.

Человек, который будет иметь дело с системой, сначала должен завершить процедуру регистрации путешествия онлайн. Искусственный интеллект будет оценивать эмоции, которые проявляет человек во время интервью с виртуальным пограничником, и выявлять обман.

Машина следит за невербальными сигналами и распознает мгновенные изменения в лице по почти 40 показателям, а также анализирует голос. О полном переходе на такую систему пока речь не идет.

С ноября пилотный проект запустят на нескольких пунктах пересечения границы в Латвии, Венгрии и Греции. Система не принимает решения автоматически, а выставляет оценку по шкале рисков для каждой личности.