Минюст США предъявил обвинения семерым cотрудникам ГРУ 4.10.2018, 16:58

(обновляется) Трое из семерых россиян ранее обвинялись во вмешательстве в выборы в США.

Министерство юстиции США предъявило обвинения семи россиянам, которые, по информации ведомства, являются сотрудниками Главного разведывательного управления (ГРУ, ныне Главное управление Генштаба) Минобороны России, сообщает РБК.

Об этом на пресс-конференции сообщил сотрудник ведомства. Трансляция ведется на сайте Минюста США.

Трое из семерых россиян, подчеркнули в Минюсте, также ранее обвинялись во вмешательстве в выборы в США.

Имена четверых из обвиняемых уже ранее были озвучены министром обороны Нидерландов на пресс-конференции. Их назвали сотрудниками ГРУ, которые попытались взломать сети Организации по запрещению химического оружия. Еще трое обвиняемых фигурировали в списке 12 хакеров ГРУ, которых спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил во взломе серверов Демократической партии США. В отличие от четырех россиян, которых выдворили из Нидерландов, последние трое работали из Москвы, заявили в Минюсте США.

Ведомство обвиняет семерых россиян в хакерстве, краже частной и секретной информации, публикации информации для использования ее против недоброжелателей России и изменения общественного мнения в пользу России.

Целью российских хакеров были в том числе атлеты и антидопинговые агентства. Жертвами стали примерно 250 спортсменов из 30 стран, WADA, Спортивный арбитражный суд, ФИФА, заявил прокурор США по западному округу Пенсильвании Скотт Брейди. «Другими словами, Россия сжульничала, их поймали, им запретили участвовать в Олимпиаде, они были взбешены и отомстили. Из мести они нарушили закон, поэтому они преступники», — сказал Брейди.