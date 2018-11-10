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В Китае впервые показали робота-телеведущего

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  • 10.11.2018, 9:16
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Робот может работать 24 часа в сутки.

В Китае показали первого телеведущего-робота, внешность, мимика и манера говорить которого максимально имитируют живого человека.

Это совместный проект информагентства «Синьхуа» и китайского интернет-поисковика Sogou.com. Благодаря искусственному интеллекту он способен совершенствовать навыки, обучаясь у живых коллег, пишет etcetera.media.

В «Синьхуа» утверждают, что робот уже стал частью их команды и может работать 24 часа в сутки, экономя расходы на производство.


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