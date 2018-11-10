Лига ВТБ: Минские «Цмокі» обыграли в гостях российский «Автодор» 10.11.2018, 18:18

Фото: bc-tsmoki.by

Белорусы обыграли россиян со счетом 99:95.

"Цмокі-Мінск" переиграли "Автодор" в выездном матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ — 99:95. "Драконы" одержали первую победу в сезоне, прервав серию из пяти поражений подряд, передает pressball.by.

Автодор — Цмокі-Мінск — 95:99 (31:27, 23:16, 18:25, 23:31)

Цмокі: Мещеряков (2), Лютыч (9 + 5 подб.), Сарикопулос (18 + 9 подб.), Муди (21 + 6 подб.), Кудрявцев (7 + 4 паса), Саддлер (12 + 6 пас.), Ситник (2), Тростинецкий (6), Вабищевич, Семенюк (оба — н.в.), Шелтон (17 + 6 подб.), Полещук (5 + 6 подб.).

Таблица: ЦСКА — 6 побед-0 поражений, Химки — 6-0, УНИКС — 5-1, Локомотив — 3-2, Астана — 3-3, Зенит — 2-2, Зелена Гура — 2-2, Автодор — 2-3, Парма — 2-3, Калев — 2-4, Нижний Новгород — 2-4, Енисей — 2-5, Цмокі — 1-5, ВЭФ — 1-5.