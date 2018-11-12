Аналитики обнаружили в горах КНДР 20 тайных ракетных баз 12.11.2018, 20:49

Экспертам удалось определить местонахождение 13 из них.

Американские аналитики заявили о наличии в КНДР около 20 ракетных баз, существование которых Пхеньян не раскрывал. Экспертам удалось определить местонахождение 13 из них. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на выводы Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, передает svoboda.org.

Специалисты считают, что Пхеньян намеревался укрыть эти объекты от международных наблюдателей, которые должны будут проконтролировать ядерное разоружение КНДР, согласованное в июне на саммите между лидерами США и Северной Кореи.

По данным экспертов, в экстренных случаях эти базы могут быть задействованы для пуска ракет, хотя обычно для боевого применения подобные снаряды вывозятся на заранее подготовленные позиции. Исследователи считают, что указанные ракеты способны причинить значительный вред даже в "неядерной" версии.

По мнению эксперта Джозефа Бермудеса, состоявшийся ранее демонстративный демонтаж ракетного полигона "Сохэ" был призван затмить военную угрозу, исходящую от других объектов.

Помимо "Сохэ", Северная Корея в мае свернула ядерный полигон "Пунгери". На мероприятие не были допущены иностранные эксперты. Ранее американская разведка неоднократно заявляла о том, что КНДР не совершает реальных шагов по денуклеаризации, несмотря на договоренности между президентом США Дональдом Трапом и северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. В с