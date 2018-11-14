Назван самый полезный способ приготовления кофе 2 14.11.2018, 8:57

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Эффект от утреннего напитка может быть различным для здоровья.

В недавно выполненном в Университете Томаса Джефферсона исследовании обнаружены отличия в химическом составе кофе, приготовленного холодным способом (колд брю - капельным способом), от кофе горячего приготовления, которые могут иметь значение для здоровья потребителя. Оказалось, что кофе "горячей" экстракции содержит больше антиоксидантов - веществ, положительно влияющих на здоровье, пишет zahav.ru.

Опубликованное в издании Scientific Reports исследование также обнаружило, что кислотно-щелочной баланс или уровень pH как "горячего", так и "холодного" кофе был одинаков, находясь в диапазоне от 4,85 до 5,13. Компании, занимающиеся продажей кофе, и блоги, посвященные "стилю жизни", продвигают "холодный" кофе как менее кислотный, а значит и менее способный вызывать изжогу или стать причиной проблем с желудочно-кишечным трактом.

Исследование было выполнено профессорами химии, доктором Нини Рао и доктором Меган Фуллер. Они любят кофе, и им стало интересно - отличается ли химический состав "холодного" кофе от "горячего".

Хотя популярность "холодного" кофе резко возросла в последние годы (с 2011 по 2016 годы американский рынок вырос на 580 процентов), ученые не нашли почти никаких предыдущих исследований, посвященных этому напитку. В то же время есть хорошо обоснованные научные выводы, показывающие, что кофе горячего приготовления достоверно оказывает положительное влияние на здоровье, снижая риски развития диабета, депрессии и некоторых видов рака.

Хотя уровень pH был одинаков для обоих видов кофе, Фуллер и Рао обнаружили, что "горячей" кофе имеет большую титруемую кислотность, что может быть причиной более высокого содержания антиоксидантов.

"Кофе содержит много антиоксидантов, и при умеренном потреблении он может быть очень полезен, - говорит Фуллер. - Мы обнаружили, что кофе, заваренный горячим способом, содержит больше антиоксидантов".

По словам Рао, так как и "холодный", и "горячий" кофе обладают сходным уровнем pH, любителям напитка не следует рассматривать первый вариант как возможность избежать желудочно-кишечных проблем.