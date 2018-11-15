Украинский эксперт: Мне кажется, что Бессмертный является «недооцененным» кандидатом 15.11.2018, 14:05

Роман Бессмертный

Фото: Facebook

У экс-посла Украины в Беларуси большой политический опыт.

Среди кандидатов в президенты второго эшелона, которые, по данным социологов, не попадают во второй тур, "недооцененным" является бывший вице-премьер министр Роман Бессмертный, написал в Facebook политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, сообщает "Гордон".

"Я уже несколько раз упоминал о различных потенциальных кандидатах на пост президента Украины. Как правило, это были фавориты (претенденты на выход во второй тур президентских выборов). Но есть и второй эшелон претендентов на высший государственный пост, в котором также есть интересные фигуры. В этой группе потенциальных кандидатов для меня наибольший интерес представляет Роман Беcсмертный. Мне кажется, что он является "недооцененным" кандидатом. Его президентский рейтинг якобы невысокий – около 1%. Но это без каких-либо рекламных кампаний", – отметил эксперт.

Он сравнил этот результат с близкими показателями внефракционного нардепа Сергея Таруты и экс-премьера Арсения Яценюка.

"Для сравнения, Тарута на такой же рейтинговый уровень вышел после двух волн масштабной рекламной кампании. У Яценюка такой же президентский рейтинг, но это рейтинг падения, остатки электорального ядра. У Романа Петровича есть целый ряд положительных качеств – большой и разнообразный политический опыт, особенно в области политического менеджмента, умеренная, но ответственная государственная позиция", – считает Фесенко.