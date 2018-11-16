закрыть
16 ноября 2018, пятница, 18:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

В Италии прошли масштабные студенческие протесты

  • 16.11.2018, 17:45
Фото: Emanuele Cremaschi/Getty Images

На улицы вышли студенты 70 городов.

В Италии студенты вышли на улицы 70 городов с требованием большего финансирования образования.

Об этом сообщает ANSA (перевод - «Новое время»).

Координатор Национальной сети студенческих организаций Джакомо Коссу заявил, что от правительства звучат только обещания.

В Милане студенты организовали марш No Salvini day (День без Сальвини). Его цель - открытая дискуссия с вице-премьером и главой МВД. Среди тем для обсуждения они предлагают строительство новых школ и университетов, безопасность учебных заведений, закон о бюджете.

В Падуе студенты еще с прошлого вечера заняли здание Департамента политической науки в знак протеста против политики правительства.

Протесты пока проходят мирно. Акции продолжатся и в субботу.


популярное за неделю

Мнение

Тунеядцы – сыны или пасынки Отечества?
Тунеядцы – сыны или пасынки Отечества? Константин Скуратович
Прорва
Прорва Ирина Халип
Дрозды в тумане
Дрозды в тумане Владимир Халип
Прокаженные
Прокаженные Лилия Шевцова