Против белорусских предприятий могут ввести санкции за торговлю с Крымом 1 20.11.2018, 12:28

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Борис Бабин

Фото: shutterstock

В санкционный список попало почти 100 предприятий.

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин рассказал корреспонденту «Белсата» Екатерине Андреевой, что крупные белорусские предприятия подписывают прямые договора с компаниями на оккупированной территории, и за это они попадут в санкционные списки, а лиц, причастных к этому бизнесу, скорее всего ждет уголовное преследование.

От 2014 года офис крымского постоянного представителя президента перемещен в Херсон. После аннексии полуострова российскими войсками представительство занимается вопросами обустройства вынужденных переселенцев, обеспечением прав и свобод жителей Крыма, проблемой репрессий в отношении крымскотатарского населения, а также рядом экономических вопросов.

Во время празднования дня народного единства в Крыму. Фото Sergei Malgavko/TASS

Отвечая на просьбу прокомментировать присутствие белорусских товаров в оккупированном Крыму, Борис Бабин признал, что это проблема, и отметил, что большая часть такого импорта осуществляется не напрямую.

«У нас есть закон о свободной экономической зоне, который не позволяет иностранцам работать в оккупационной юрисдикции, но позволяет работать многим нашим (украинским) компаниям.

Если брать непосредственно поставки товаров из Беларуси в Крым, есть следующая сложность: большинство из них поставляется не напрямую. Редко найдется такой «самоубийца», который подпишет прямой контракт с Севастополем. Товары идут на российскую фирму, а белорусский поставщик умывает руки. Мол, я коммерсант, я не знаю, куда пошел товар, я продавал в Ростов и ничего не нарушил».

Вместе с тем, постпред украинского президента подчеркивает: больший интерес в юридическом плане у него вызывают белорусские государственные предприятия, которые напрямую импортируют в Беларусь продукцию из оккупированного Крыма.

«Мы внимательно отслеживаем поставки крымских товаров в республики постсоветского пространства, особенно в страны-члены ЕврАзЭС, в том числе в Республику Беларусь.

Мальчик держит автомат во время присяги новобранцев российского военно-патриотического клуба «Юнармия» в Севастополе, Крым, 27 октября 2018. Фото REUTERS / Павел Ребров

На сегодняшний день нам точно известно, что Белорусская железная дорога приобретает в Керчи стрелки для железнодорожного транспорта, на Керченском заводе. Это делается напрямую. Такие примеры трудно скрыть – их целая кипа», – говорит Бабий.

Речь идет о Керченском стрелочном заводе. В 2010 году он был признан лидером в своей отрасли. После захвата Крыма РФ завод вошел в состав ООО «Краснодарская стрелочная компания». Однако это далеко не единичный случай, утверждает Бабин.

«По официальным данным, на сегодняшний день Беларусь является основным потребителем экспортных товаров из Крыма. Она занимает первое место. В основном торгуют изделиями из металла, сельскохозяйственной продукцией… Из Крыма в Беларусь идет большой сет промышленных изделий, и идет напрямую. В документации возможно скрыть поставщика, но не место, где вещь была сделана».

Журналисты также поинтересовались, какие меры воздействия на Минск собирается применить официальный Киев в этой связи.

«Как только данные будут полностью собраны, появятся санкционные списки. Речь идет о санкциях не только Украины, но и США, и Евросоюза. Также, если будет доказана злонамеренность конкретных лиц, которые вывозили товары через закрытые пункты пропуска, возможно уголовное преследование. Но, по моему мнению, санкции – наиболее живой механизм.

Пока наиболее яркий кейс, мы смогли буквально схватить людей за руку, когда белорусский ликероводочный завод принял участие в выставке в Ялте. Велись разговоры по дипломатическим каналам, в Беларуси сказали, что то была частная инициатива. Однако украинский МИД все равно выступил с заявлением».

В ответ на просьбу корреспондента «Белсата» назвать количество белорусских предприятий, которые могут попасть под санкции, Борис Бабин заявил:

«Санкционный список постоянно обновляется, сейчас в нем около тысячи позиций. Белорусских там – меньше сотни, но мы делаем все возможное, чтобы собрать факты, чтобы их там стало больше, потому что, повторю, Беларусь – основной экспортно-импортный партнер оккупированного Крыма».

Ранее мы писали, что белорусские государственные компании активно торгуют с так называемыми «ДНР» и «ЛНР». В расследовании фигурировали такие гиганты как «Кристалл-групп» (алкоголь), «Коммунарка» (кондитерские изделия), Минский автомобильный завод (запчасти для сельскохозяйственной и коммунальной техники) и другие.