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Видеофакт: В Беларуси есть водопады

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  • 21.11.2018, 20:55
  • 2,267

Видео с дрона.

Карьер Микашевичи предприятия «Гранит», расположенного в Брестской области Беларуси, является самым большим в Европе по добыче природного камня. Площадь разработки 683 гектара. Длина составляет почти три километра, ширина — почти два, а глубина достигает 150 метров, пишет «Радыё Свабода».

Добыча гранита в карьере происходит уже 40 лет. А чтобы добраться до дна карьера потребуется проехать почти 17 км по дороге.

В карьере довольно большой приток воды, поэтому на некоторых его склонах образуются водопады.


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