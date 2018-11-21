Белорусы заинтересовались приватизацией украинского Центрэнерго 21.11.2018, 21:46

Белорусский Нефтебитумный завод хочет принять участие в аукционе по продаже акций Центрэнерго.

Белорусское унитарное предприятие Нефтебитумный завод заявило о намерении принять участие в аукционе по продаже 78,289% акций энергогенерирующей компании Центрэнерго. Об этом говорится в системе раскрытия данных НКЦБФР, передает liga.net.

Нефтебитумный завод (ранее - Веска-ЭмульБит), основанный в 1997 году, - один из главных импортеров битума в Украину.

Сейчас завод принадлежит компании Interservice Novopolotskoe.

Напомним, прием заявок на покупку акций Центрэнерго начался 29 октября. Стартовая цена – 5,9 млрд грн.

По одному из условий Кабмина Украины, конкурс по продаже предприятия состоится, если в нем будут участвовать не менее двух претендентов. Конкурс запланирован на 13 декабря.