За налоговый маневр заплатят белорусские водители 3 Татьяна Маненок, «Белрынок»

22.11.2018, 10:20

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НПЗ в Беларуси не смогут конкурировать с российскими в новых условиях.

В России правительство поможет нефтяным компаниям приспособиться к новым условиям с помощью специального механизма господдержки. Белорусские НПЗ без аналогичных мер могут оказаться аутсайдерами на ключевых экспортных рынках, где им приходится конкурировать с российскими компаниями.

Российские власти помогут своим НПЗ

Власти РФ с 1 января 2019 года приступают к завершению нефтяного налогового маневра. Суть его в том, что ставки вывозной таможенной пошлины на нефть будут постепенно снижаться с 30% до 0%. Экспортные пошлины на нефтепродукты последовательно и каждый год будут перекладывать в налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и в течение шести лет их полностью заместят, что приведет к росту цены на нефть, по сути, до уровня мировой.

Чтобы поддержать свои НПЗ в новых условиях, в России предусмотрели механизм господдержки. На днях российская Госдума приняла закон, который вносит корректировки в части налогового маневра в нефтяной отрасли. В рамках его для сдерживания внутренних цен на топливо, в частности, предусмотрена демпфирующая компонента в обратном акцизе на нефть для переработки. Она должна применяться только в случае, если оптовая цена бензина и дизтоплива равна установленной базовой плюс-минус 10%.

При этом действующее законодательство устанавливает на 2019 год базовый уровень для бензина – 56 тыс. рублей за тонну, дизтоплива – 50 тыс. рублей. Когда фактическая цена будет находиться в этих пределах, государство компенсирует компаниям 50% (в 2019 году – 60%) разницы между ней и более высокой экспортной ценой. При более низкой экспортной цене эти 50% разницы компании выплатят государству.

Чтобы получить обратный акциз, нефтеперерабатывающие заводы должны к 2026 году довести долю выработки бензинов класса «Евро-5» до не менее 10% от общего объема. Для НПЗ определят логистические коэффициенты, которые также окажут влияние на величину обратного акциза.

Руководитель департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов убежден, что прибыльность российских НПЗ с введением в действие демпфирующего акциза с января 2019 года восстановится. «Могу заверить, что с января месяца, когда появится демпфирующий компонент, специально посчитал, он купирует эту проблему на 70-75%. То есть маржа нефтепереработки, по оценкам, вернётся для среднего завода в районе 1,5-2 тысяч рублей на тонну. Это достаточно высокий уровень, который по большому счету должен обеспечить устойчивое обеспечение нефтепродуктами внутреннего рынка и рост цен на внутреннем рынке не выше инфляции», – отметил он. При этом Минфин РФ придерживается идеи заморозить на ближайшие шесть лет условия налогообложения нефтяной отрасли.

Новые акцизы сэкономят для белорусских НПЗ около 100 млн. долларов

Таким образом, к мировой цене на нефть Россия придет в течение ближайших 6 лет. Отметим, что белорусские НПЗ сейчас покупают российскую нефть по цене примерно 80% от мировой.

Налоговый маневр приведет к ежегодному удорожанию нефти для Беларуси более чем на 20 долларов за тонну (при условии, что мировая цена на нефть останется на уровне 70 долларов за баррель), посчитали в концерне «Белнефтехим». Это серьезная дополнительная нагрузка, которая подорвет финансовую устойчивость обоих заводов, если своевременно не принять компенсационных мер. Белорусское правительство, предвидя такой сценарий, попыталось заранее это сделать: в 2019 году акцизы на нефтепродукты снизят на 25%. Полностью отменить акцизы на автомобильное топливо проблематично, ибо это обернется потерей доходов бюджета в размере 0,7% ВВП.

Однако эта мера поможет НПЗ, но лишь отчасти. «Снижение акцизов сохранит для НПЗ около 100 млн. долларов и будет положительным фактором для ценообразования на внутреннем рынке, однако не сможет компенсировать негативное финансовое влияние следующего этапа налогового маневра в 2019 году», — отметил недавно заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

Минск хочет компенсаций в виде снижения цен на нефть

Предложить дополнительный механизм господдержки отечественных НПЗ правительство не в состоянии (потери белорусского бюджета от реализации налогового маневра и снижения акцизов составят в 2019 году порядка 300 млн. долларов — исходя из цены за нефть на уровне 70 долларов за баррель), поэтому просит финансовой поддержки у России.

В начале ноября Минск и Москва вступили в активную фазу переговоров о механизме компенсации белорусской стороне выпадающих доходов из-за налогового маневра. Пока стороны рассматривают два разных варианта компенсации – снижение стоимости нефти для Беларуси или прямой межбюджетный трансферт.

Россия предлагает Беларуси вариант компенсации в виде «прямых межбюджетных отношений». От всех сырьевых моделей различных форм взаиморасчетов «надо уходить», подчеркнул посол РФ в Беларуси Михаил Бабич 16 ноября.«Мы исходим из того, что это будет в виде прямых межбюджетных отношений, и логика эта дальше будет развиваться в таком разрезе», — заявил М. Бабич.

Беларусь же заинтересована получить в оплату подорожавшей из-за налогового маневра нефти скидку к цене. Межбюджетный трансферт для Беларуси менее выгоден. Во-первых, неизвестна сумма этого трансферта, — непонятно, будет ли она учитывать конъюнктурные колебания стоимости сырья. Во-вторых, попавшие в бюджет деньги сложнее трансформировать в механизм поддержки НПЗ.

Настаивая на своем варианте компенсации, белорусская сторона обращает внимание также на следующее обстоятельство. Страны ЕАЭС договорились к 2025 году создать единый рынок нефти и нефтепродуктов, а для этого условия на этом рынке должны быть сопоставимы для всех его участников. Но Россия в условиях завершения налогового маневра окажет своим нефтепереработчикам господдержку, что деформирует рыночную среду на едином рынке в ЕАЭС. Значит, эту среду необходимо выровнять, чтобы белорусская нефтепереработка работала в аналогичных с российскими условиях.

Если белорусской стороне удастся настоять на своем механизме компенсации потерь, это станет большой победой белорусских переговорщиков. Но, как отметил недавно зампредседателя «Белнефтехима» В. Сизов, фиксация потерь в цене нефти — это лишь один из рассматриваемых компенсационных механизмов для Беларуси.

Он не исключил, что во время переговоров с российской стороной будут выработаны какие-то другие компенсационные подходы.

Белорусская сторона торопиться зафиксировать компенсационный механизм как можно скорее. Посол Беларуси в России Владимир Семашко 15 ноября сообщил, что еще будучи вице-премьером он договорился с вице-премьером России Дмитрием Козаком решить этот вопрос к 15 декабря.

При этом белорусская сторона стремится договориться о механизме компенсаций не только на 2019 год, но и на весь период реализации налогового маневра в РФ — до 2024 года. При этом размер компенсации должен учитывать весь объем поставок российской нефти в Беларусь — 24 млн. тонн в год.

М. Бабич согласился с тем, что вопрос с компенсацией за 2019 год нужно решить до конца 2018 года. «Наши партнеры должны точно понимать по времени, по срокам, по объемам, когда, что и как будет поступать в белорусский бюджет», — сказал он «Что касается остальных периодов, сейчас идут активные консультации между минфинами, министерствами энергетики», — добавил он.

Посол Беларуси в России Владимир Семашко в интервью телеканалу «Беларусь 1» 18 ноября. отметил, что пока прогресс по этим вопросам небольшой. По его словам, «придется подключаться и вместе находить аргументы, доказывать».

«Понятно, что надо как-то двигаться. Но переговоры идут непросто. Мы даже обозначили срок — к 15 декабря этого года мы должны найти алгоритм, некую формулу, как мы будем двигаться, как мы будем этот налоговый маневр нейтрализовывать», — сказал В. Семашко. Соответствующая договоренность зафиксирована в протоколе, подписанном сторонами. «Но у меня есть сомнения, что это будет к 15 декабря. Но то, что мы это сделаем рано или поздно, лучше раньше, — это безусловно», — добавил он.

Комментируя обсуждение этой темы с профильными российскими ведомствами, министр финансов Беларуси Максим Ермолович ранее также отметил, что в этом диалоге пока сохраняются «принципиальные вопросы». «Эксперты работают между собой. Много технических вопросов надо урегулировать, принципиальные есть вопросы. Все надо обсуждать», — сказал М. Ермолович журналистам 12 ноября в Минске. При этом, как было сказано, белорусская сторона в этом процессе «выступает не той стороной, которая будет принимать окончательное решение».

Конкуренция с российскими компаниями за маржинальные рынки вырастет

Без системных мер поддержки белорусские НПЗ вряд ли смогут конкурировать с российскими нефтяными компаниями на самых ликвидных зарубежных рынках.

Для белорусского топлива одним из приоритетных экспортных рынков с точки зрения его маржинальности и логистических затрат является украинский рынок. В последнее время конкуренция на этом рынке ужесточилась. В том числе из-за заметного роста объема дизельного топлива, поставляемого по продуктопроводу из России. В результате белорусский экспортер топлива снижает свою долю на украинском рынке. По данным «Белнефтехима», по дизельному топливу она снизилась в январе-сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 43% до 35%.

Обостряется конкуренция с российскими компаниями за поставки топлива еще на одном, соседнем с Беларусью, рынке — польском. Польша импортирует 4,5 млн. тонн дизтоплива в год. Сейчас доля Белорусской нефтяной компании в этом импорте – 13% (+3% за последний год). Основной конкурент белорусов – российские компании, доля в импорте которых на польском рынке за последний год увеличилась на 5% и достигла 51%.

«Нафтан» вынужден корректировать стратегию развития

Чтобы остаться конкурентоспособными в условиях мировых цен на нефть, белорусские НПЗ пытаются ускорить модернизацию. Сейчас на обоих заводах реализуются ключевые инвестпроекты: комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков — на Мозырском НПЗ и комплекс замедленного коксования — на «Нафтане».

По словам В. Сизова, на Мозырском НПЗ строится фактически новый завод, который в качестве сырья будет использовать неликвидные темные остатки переработки (мазут, гудрон), а на выходе получать востребованные рынком светлые нефтепродукты и мазут с содержанием серы до 1% (при сегодняшних 2,5-3%). На «Нафтане» строится комплекс установок замедленного коксования, также направленный на переработку темных остатков в светлые нефтепродукты и нефтяной кокс — твердый остаток, который можно будет использовать в качестве топлива для выработки электроэнергии либо в цементной промышленности.

Строительство этих объектов планируют завершить к 7 ноября 2019 года Суммарный объем инвестиций в эти проекты составляет 2,5 млрд. долларов, уже профинансировано примерно 70%.

Раньше после завершения модернизации в 2019 году на «Нафтане» собирались построить вторую установку замедленного коксования, а также вторую установку гидроочистки и еще один гидрокрекинг, чтобы увеличить производства дизельного топлива. Но в прошлом году, изучив ситуацию в России, руководство завода вынуждено было принципиально поменять планы. Оно пришло к выводу, что дальнейшее развитие по топливному варианту, как предполагалось прежде, «Нафтану» не подходит.

«Пример: в прошлом году Российская Федерация экспортировала около 50 млн. тонн дизельного топлива. Это колоссальный объем. «Нафтан» на экспорт отдает всего 2 млн. тонн. Конкурировать с Россией на рынке Украины, Прибалтики, Польши сложно. Цена идет вниз, и нам очень тяжело отстаивать свои позиции», — рассказал генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр Демидов ранее в интервью журналу «Вестник Белнефтехима».

Принять решение по стратегии дальнейшего развития «Нафтан» должен уже в этом году, чтобы прямо сейчас выстраивать конкретные планы по модернизации и подбирать технологии под новые продукты. Проработкой стратегии дальнейшего развития сейчас также занимается и Мозырский НПЗ. Здесь наиболее приемлемой видят стратегию, ориентированную на выпуск качественного моторного топлива.

Заплатят ли белорусские потребители за налоговый маневр?

Реализация новых инвестиционных стратегий развития НПЗ потребует больших финансовых вложений. Столь же очевидно, что в условиях мировых цен на сырье реализовать их заводам будет сложно.

Это несколько лет назад белорусские НПЗ могли заниматься реализацией инвестпроектов в достаточно комфортных условиях – зарабатывать деньги на внешних рынках и финансировать проекты. Теперь таких возможностей нет.

Нынешние масштабные программы по модернизации НПЗ финансируют преимущественно за счет кредитных ресурсов. В результате к 2017 году долговая нагрузка белорусских НПЗ выросла на 39%. А вслед за этим быстро растут затраты на обслуживание кредитов. В 2018 году расходы на погашение кредитов и займов достигали 46,2% от выручки НПЗ.

Усугубляет ситуацию НПЗ убыточность внутреннего рынка. Пока копеечная тактика чуть ли не непрерывного повышения цен на моторное топливо в Беларуси не компенсировала заводам затрат в связи с ростом цен на нефть.

В «Белнефтехиме» поясняют, что затраты на покупку сырья занимают 80% в стоимости нефтепродуктов. При этом топливо на АЗС продается за белорусские рубли, затем их необходимо конвертировать в валюту, чтобы заплатить за сырье. Понятно, что если курс меняется, то потратить на покупку нефти придется больше белорусских рублей. Но в сентябре 2018 года дизтопливо в Беларуси стоило в валюте около 0,68 доллара за литр – как и год назад.

Налоговый маневр обострит проблему с ценообразованием топлива на внутреннем рынке. Очевидно, без адекватной российской компенсации за налоговый маневр белорусским властям будет очень сложно следовать нынешней ценовой политике – пытаться маневрировать между интересами бюджета, потребителей топлива и НПЗ.

Татьяна Маненок, «Белрынок»