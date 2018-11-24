От газетного пустословия до чиновного крючкотворства Янка Грыль

24.11.2018, 11:03

Пора прекращать разговоры о либерализации.

Кто о чем, а белорусское бизнес-сообщество и белорусская бюрократия - о либерализации. Проблема, вероятно, в том, что бизнесмены и чиновники понимают это слово по-разному. В связи с чем на галерке все чаще раздаются призывы отказаться от скользкого в своей двусмысленности термина и просто радикально упростить ведение хозяйственной деятельности. Но у правительства свои виды на либерализацию - программы, стратегии, прогнозные показатели. Другой вопрос, есть ли у правительства свой взгляд на бизнес?

Премьер-министр Сергей Румас, похоже, намерен поддержать имидж не только продвинутого, но и чутко прислушивающегося к общественному мнению руководителя. Судя по всему, глава правительства осознал, что от него ожидают некоего рамочного, программного заявления на тему взаимоотношений государства и бизнес-сообщества.

Заявление не заставило себя долго ждать: 16 ноября на торжественной церемонии награждения победителей национального конкурса «Предприниматель года» Сергей Румас очень профессионально и звонко спел величальную песню частной инициативе вообще и малому и среднему бизнесу (МСБ) в частности. «Именно в сфере МСБ формируется и развивается слой социально активных людей, способных в будущем стать драйверами нашей экономики и сформировать так нужный государству средний класс», - констатировал премьер. Берет за душу, да.

Правда, остается не раскрытым вопрос, что же государство с предыдущим средним классом, оформившимся в 1990-2000-е гг., сделало. Уронило? Потеряло? Разбило и руки порезало?

Ладно, это не в упрек Румасу - он ведь занимает свой пост всего несколько месяцев и скромно связывает все победы в деле улучшения бизнес-климата с принятым в 2017г. «либерализационным пакетом решений Лукашенко. Вот же, факты налицо: «Принятие указа, расширившего перечень видов ремесленной деятельности, стимулировало рост числа зарегистрированных ремесленников на 17%, а также рост размера уплаченного ими сбора на 25%». Большой успех, конечно.

Однако вряд ли государству, рвущемуся в авангард цифровизации и позиционирующему себя как ИТ-страну, стоит декларативно делать ставку на ремесленное производство.

Конечно, без решения Лукашенко в РБ даже прыщ на лбу налогового инспектора не вскочит. Конечно, указы и декреты Лукашенко мудры, судьбоносны и эпохальны. Однако, вероятно, есть и иные факторы, благодаря которым, «если не учитывать сырьевой экспорт, то за 9 месяцев каждый третий экспортный рубль мы получили от субъектов МСБ». Так что правительству есть за что благодарить бизнес. «Мы и дальше будем способствовать качественному развитию предпринимательского сектора», - обещал Румас, сославшись на программу деятельности правительства до 2020г. и ее приоритеты: развитие бизнес-среды и комфортных условий ведения бизнеса, сферы услуг, имидж ИТ-страны и пр.

По данным премьера, в экономике РБ сегодня трудится 350 тыс. субъектов МСБ. Ежемесячно на рынок выходят около 80 новых коммерческих организаций и 360 ИП.

В качестве подарка деловому сообществу премьер предъявил очередной программный документ правительства - Стратегию развития МСБ до 2030г.

Документ этот был охарактеризован Румасом как ключевой для изменения бизнес-климата: в программе «заложены основные направления поэтапной работы по обеспечению добросовестной конкуренции, защите частной собственности, повышению эффективности госрегулирования, стимулированию развития инновационной, инвестиционной, экспортной составляющей организаций-производителей. В рамках реализации стратегии будут переформатированы виды финансовой поддержки предпринимательства, в т.ч. структурно упорядочены имеющиеся институты». Звучит хорошо, но нужно вчитываться, разбираться, тестировать на всевозможных экспертных панелях и, само собой, на практике.

В будущем году бизнесу обещан еще один подарок - внедрение «полноценно действующего механизма оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов в сфере предпринимательства», способное исключить «появление избыточных обременений и новых барьеров для развития бизнеса». Тоже неплохо, однако есть подозрение, что деловому сообществу в первую очередь хотелось бы не программ и стратегий.

«ПОРА ПРЕКРАЩАТЬ РАЗГОВОРЫ О ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ»

Ему хотелось бы, во-первых, ощутимых налоговых послаблений - налоговые издержки делают отечественный бизнес неконкурентоспособным даже на фоне ближнего зарубежья.

Во-вторых, применительно к долгому и сладострастному ковырянию в административных процедурах (одну отменить, ввести три новые) хотелось бы радикальных решений, с ходу отсекающих пространство для бюрократических игрищ.

В-третьих, столь же последовательной должна быть презумпция невиновности в отношении частной инициативы - к этому и сводится суть ее декриминализации.

Насчет указа двумя неделями раньше первый вице-премьер Александр Турчин заявил на «Кастрычніцкім эканамічным форуме» (KEF-2018): «Это решение столь фундаментально, что, конечно, потребует глубокой проработки и дискуссии. Окончательное решение, естественно, остается за главой государства».

Иными словами, решение потребует времени и все равно окажется половинчатым, паллиативным. Рубили кошке хвост по частям - по частям будем и пришивать.

Указ Лукашенко РБ N488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» («указ о лжепредпринимательстве») подписан 23 октября 2012г. Для корректировки документа была создана рабочая группа, в которую вошли представители исполнительной и судебной власти, органов госконтроля и надзора, делового сообщества. Записка о требующихся изменениях указа отправлена рабочей группой Совета по предпринимательству в Администрацию Лукашенко в конце 2017г. Проект изменений вынесен на общественное обсуждение в начале весны 2018г.

Указ принимался на фоне ускоренного восстановления экономики РБ после кризиса 2011г., когда денег в стране крутилось достаточно. Сейчас денег очень мало или нет совсем, спрос вялый, резоны инвестировать во что-то новое минимальны: «И в строительстве, и в других сферах бизнеса не хватает денег. Единственное, что нас должно беспокоить в сфере бизнеса сейчас - это отток денег и бизнеса за пределы страны. Пусть даже нарушения какие-то, но пусть деньги начнут ходить в стране, пусть растет количество сделок: это означает рост бизнеса и увеличение количества рабочих мест».

Да, мы уже давно не слышим бодрых рапортов наших крепких хозяйственников о сотнях тысяч созданных ими рабочих мест. Еще в кобяковские времена, в 2016г., стало ясно, что создаваемые местными властями рабочие места - в основном цирк и фикция. Если удастся активизировать бизнес, он в состоянии внести свою лепту - нужно лишь либерализовать рынок труда.

СЕКРЕТЫ БЕЛОРУССКОГО ГРАДУАЛИЗМА

Вечный белорусский вопрос «Почему власть не спешит с реформами?» имеет сразу несколько ответов. Во-первых, у разных лобби и кланов в белорусской элите совершенно разные взгляды на будущее экономики РБ. В нормальной ситуации они обсуждали бы свои разногласия в парламенте, но парламент у нас не место для дискуссий. В свою очередь, бизнес-сообщество, вступая в диалог с государством, всякий раз разговаривает с разными субъектами: в Минэкономики и МАРТ говорят одно, в КГК и СК - совсем другое, в МНС - третье, в облисполкоме - четвертое и т.п.

Во-вторых, у белорусских чиновников железная воля и четкое понимание, что любая проблема рано или поздно либо сама рассосется, либо ее начнет решать кто-то другой. Брать на себя управленческую и тем более политическую ответственность за какие-то резкие телодвижения уважающий себя бюрократ не будет. Вот, смотрите, ВВП-то и так растет, восстанавливается экономика без всяких этих ваших либерализаций!

По данным Белстата, ВВП РБ в январе-октябре 2018г. вырос на 3,5% к аналогичному периоду 2017г. Согласно первой оценке, его объем в текущих ценах составил BYN100,6 млрд., или в сопоставимых ценах 103,5% к январю-октябрю 2017г. Индекс-дефлятор ВВП в январе-октябре 2018г. по отношению к аналогичному прошлогоднему периоду оценивается Белстатом в 112,5%.

В-третьих, целью госбюрократии является наполнение госбюджета, и вопрос о том, какими средствами оно осуществляется, вторичен. Чиновник работает с макроэкономическими абстракциями. Чтобы спроецировать их на самочувствие конкретных людей и предприятий, ему требуются усилие и мотивация. Если макроэкономические индикаторы в порядке, а бюджет полон, у чиновника тоже все тип-топ. Упрекать его в этом бессмысленно.

На минувшей неделе эту банальную закономерность на полях Всемирной недели предпринимательства проиллюстрировал министр экономики Дмитрий Крутой. Он обещал, что «в следующем году полностью войдем в макроэкономические параметры программы на 2016-20гг.», и огласил эти параметры.

В 2019г. Совмин РБ намерен ориентироваться на следующие макроэкономические параметры: ВВП - 104%, инвестиции - 109%, средняя зарплата - BYN1025, инфляция - 5%.

Попасть в параметры - основная задача и очень большое искусство. При этом Крутой еще и поспорил со Всемирным банком (ВБ), утверждающим, что в РБ сохраняется рецессия. Все не так, пояснил Крутой: «У нас в этом году по сравнению с показателями ВВП и зарплаты наблюдаются более высокие темпы инвестиций в основной капитал, в оборудование, строительно-монтажные работы. Это говорит о том, что и местные, и иностранные предприниматели верят в наш климат, макроэкономическую политику. И наша задача - поддерживать высокие темпы инвестиций в нашей стране».

Можете спросить у ИП на Жданах или «Аквабеле», с кем они согласны насчет рецессии - с Крутым или с ВБ?

Для правительства кризис закончился, обозначился рост, темп инвестиций высокий, его нужно просто поддерживать. Бизнес - и тутэйший, и заезжий, - «верит в наш климат, макроэкономическую политику». Поэтому, хотя очень хочется верить в перспективу отмены указа N488, скорее всего, кардинальных изменений не предвидится, будут бесконечные, тягомотные разговоры о либерализации, поднимающие широкий спектр проблематики - от газетного пустословия до чиновного крючкотворства.

Янка Грыль, «БелГазета»