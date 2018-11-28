11 европейских городов, куда стоит поехать за рождественским настроением 3 28.11.2018, 14:27

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Этим городам даже снег не нужен.

Аромат миндаля и корицы, задорно мигающие лампочки, уличные оркестры, деревянные домики, где звенят и поблескивают милые сувениры, — чтобы создать волшебное настроение, европейским городам даже снег не нужен.

Приезжать в эти города лучше не на Рождество, а во время Адвента (со 2 по 24 декабря), когда города только готовятся к празднику. Цены на билеты и жилье в это время ниже, туристов чуть меньше, а атмосфера — самая волшебная, пишет vokrugsveta.ua.

Франция — Страсбург

За окнами фахверковых домиков разливается теплый свет, а тысячи огней покачиваются на глади каналов — так красиво бывает только в сказке и в Страсбурге. Тот, кто был здесь, знает, что настоящие творцы волшебства живут не в Хогвартсе. Местные жители заботятся о том, чтобы каждый сантиметр их маленького города светился и блестел. У них большой опыт: первую рождественскую ярмарку в Страсбурге устроили еще в 1570 году, поэтому город и зовут столицей Рождества — подробнее об этом вы узнаете в музее Эльзаса. На площадях в предрождественскую пору раскидывают больше десяти ярмарок, а дома и магазины украшают живыми еловыми веточками, расписными шарами и мягкими игрушками — рассмотреть все просто невозможно. Но точно нельзя пройти мимо нарядных витрин торгового района Carré d’Or, 30-метровой ели на площади Клебера и Кафедрального собора, где устраивают праздничные концерты.

Когда в Страсбурге рождественская ярмарка: 23 ноября — 30 декабря 2018 года.

Куда съездить из Страсбурга. Нужно больше волшебства? Полчаса на электричке — и вы в Кольмаре, самом очаровательном городе Эльзаса. Рядом с ним — почти игрушечная деревенька Эгисхайм. Если как следует запастись временем, за 2-3 часа можно добраться до альпийских пейзажей швейцарского Берна.

Чехия — Прага

Ничто так не преображает Прагу, как ожидание Рождества. На улице пахнет жареными каштанами, а легкий снег на черепичных крышах больше похож на сахарную пудру. Гулять идите на Староместскую и Вацлавскую площади: их украшают самые красивые и шумные ярмарки. Здесь актеры устраивают костюмированные представления, а в яслях жуют сено овечки и пони. Купите подкову на счастье, которую кузнец изготовит прямо при вас, и попробуйте сдобное старочешское лакомство трдельник и местный глинтвейн — сваржак. Шопинг здорово устроить на главной торговой улице — На Пршикопе, а за авторскими подарками от чешских мастеров стоит заглянуть в галерею Манес. В Церкви святого Микулаша не пропустите органные концерты, а в Староместской ратуше поют рождественские гимны. Не забудьте посмотреть на зимнюю Прагу с 66-метровой высоты и выпустить карпа в реку на удачу — тогда новый год точно получится счастливым.

Когда в Праге ярмарка на Староместской площади: 1 декабря 2018 года — 6 января 2019 года.

Куда съездить из Праги. Зимой Прага — один из самых заманчивых городов мира. Поэтому туристов здесь тысячи. Если ваш внутренний интроверт этого не выдержит, сбегите в крошечный средневековый Чески-Крумлов с его пряничными домиками, мостиками и настоящим замком. Он находится примерно в трех часах езды от чешской столицы. Другой интересный замок — Карлштейн — расположен всего в 30 км от Праги. За один отпуск успеете передать привет и соседней Германии — в Дрездене вас ждет красочный рождественский базар Штрицельмаркт.

Швейцария — Цюрих

В Цюрихе умеют встречать гостей. Уже в здании главного вокзала вас ждут самый большой в Европе крытый рождественский базар и ослепительная ель, усыпанная кристаллами Swarovski. Да и ярмарку Вердмюлеплац пропустить невозможно: каждый день на подиуме в виде огромной елки хор поет рождественские гимны. Бесплатные короткие концерты проводят и в фойе Оперного театра: каждый день в 17:30. Прямо напротив театра — “рождественская деревня” с лучшим в городе катком.

Рождество приходит в Цюрих, когда над Банхофштрассе загораются 12 тысяч огней, похожих на падающие звезды. Под тентом на Бюрклиплац все желающие делают свечи своими руками, а рядом больше 30 лет устраивает представления зимний цирк Salto Natale. Тут же Санта будто выпрыгивает из рекламы “Кока-Колы”, чтобы покатать по городу маленьких пассажиров в праздничном красном трамвае Märlitram, пока ангелы читают им сказки. У реки Лиммат тоже интересно: в начале декабря триста человек в костюмах Санты устраивают благотворительный заплыв, а в конце — с набережной Штадтхаусквай по воде пускают сотни фонариков. И, конечно, нельзя оказаться в Швейцарии зимой и не попробовать сырное фондю и раклет. Самые вкусные — в ресторанах Raclette Stube, Chässtube Rehalp или Le Dezaley. А швейцарский шоколад, кажется, хорош везде.

Когда в Цюрихе ярмарка напротив оперы: 23 ноября — 23 декабря 2018 года.

Куда съездить из Цюриха. С главного вокзала Цюриха можно за 40 минут добраться до коммуны Рапперсвиль-Йона, чтобы подняться на холм со средневековым замком и панорамным видом на Цюрихское озеро и горы. Среди волшебных Альп расположился и другой симпатичный городок — Гриндельвальд. Его главная достопримечательность — домики в стиле шале на фоне удивительных пейзажей. Вам потребуется около трех часов, чтобы с пересадками в Берне и на станции “Интерлакен Ост” добраться сюда поездом из аэропорта Цюриха.

Австрия — Зальцбург

Главным рождественским направлением Австрии считают Вену, но в этом году в Зальцбурге точно не хуже. В музыкальной столице родился не только Моцарт, но и Йозеф Мор, автор главной в мире рождественской песни Silent Night, Holy Night, которой 24 декабря исполнится 200 лет.

Рождественский хит в Зальцбурге можно не только услышать, но и увидеть — на выставке “Тихая ночь 200”, где покажут рукопись Мора. А Музей Рождества понравится даже тем, кто вообще не любит музеи: когда еще увидишь в одном месте елку времен Первой мировой войны, вертеп 1880 года и рождественские украшения 19-20 веков?

Самая пышная ярмарка Зальцбурга манит запахами горячей выпечки и пряного пунша у Кафедрального собора, а детям понравится у дворца Хелльбрунн — там заводят дружбу с пони и отправляют письма Младенцу Христу. Если для вас это слишком ангельская картинка, присоединяйтесь к шествиям Крампусов и Перхтов — мохнатых чертей с огромными рогами, которые наказывают непослушных. Ходят слухи, что один из них настоящий: на всякий случай ведите себя хорошо.

Когда в Зальцбурге ярмарка: 22 ноября — 26 декабря 2018 года.

Куда съездить из Зальцбурга. И без того торжественная Вена преображается, когда на площадях и улицах вырастают праздничные ярмарки. Главная расположилась у Ратуши, здесь же заливают “Венскую ледяную мечту” — каток площадью 3 000 м² с музыкой и иллюминацией. Когда гулять по нарядным улицам станет холодно, прыгайте в экскурсионный трамвай — он прокатит вас по кольцевому маршруту Рингштрассе мимо главных достопримечательностей. Обязательно послушайте рождественские гимны в Соборе Святого Стефана — с его Южной башни открывается чудесный вид на город. А самые необычные рождественские фотографии в Альпийском регионе получаются в Инсбруке, только посмотрите!

Германия — Мюнхен

Вечером, когда на 30-метровой елке загораются 2500 огней, становится очевидно: в Мюнхен пришло волшебство. Здесь же, на Мариенплац, блестит, звенит и дразнит запахами главная ярмарка, плавно перетекающая с площади в переулки. Будьте осторожны с трех до пяти часов дня 10 и 17 декабря: можете попасть в лапы крампусов.

До самого Нового года проходит музыкально-театральный фестиваль Tollwood, но билеты быстро разбирают. Зато с балкона ратуши каждый день в половину шестого рождественские мелодии звучат для всех бесплатно. На выходе из Старого города, у Зендлингских ворот, сядьте в рождественский трамвай с глинтвейном, пряниками и музыкой внутри. До 10 декабря успейте заскочить в рождественское почтовое отделение у ратуши, чтобы написать друзьям или самому Санте. Письмо с особым штампом точно достигнет адресата, ведь вы отдадите его ангелу лично в руки.

Когда в Мюнхене ярмарка: с 27 ноября по 24 декабря 2018 года.

Куда съездить из Мюнхена. Нюрнберг — родина Щелкунчика. Вам будет несложно решить, что привезти с ярмарки, которой почти 400 лет. Обязательно попробуйте нюрнбергские колбаски “Трое в булке” и имбирный хлеб, а еще взгляните на огоньки красно-белых торговых палаток с галереи Церкви Девы Марии. Другое сказочное местечко, до которого легко добраться из Мюнхена, — Ротенбург-об-дер-Таубер. Рядом с Немецким музеем Рождества находится Рождественская деревня — первый в Европе круглогодичный базар елочных украшений. Да и сам городок похож на иллюстрацию в детской книжке. Кстати, в каждой сказке должен быть замок, а в Баварии их несколько. Нойшванштайн с диснеевской заставки и кукольный Хоэншвангау точно добавят волшебной пыльцы в ваши каникулы.

Бельгия — Брюгге

В Брюгге легко почувствовать себя счастливым — и дело не только в том, что здесь вы будете уплетать шоколад килограммами. Когда мимо проезжают повозки с лошадьми, а на каждое окно пряничных домиков нанизаны гирлянды, так приятно рассматривать милые мелочи на ярмарке и не думать ни о чем плохом. Позвольте себе чуть-чуть побыть ребенком на катке со светящимися деревьями, а после — остыть на фестивале ледяных скульптур. Загляните в Музей кружева и купите на память о Брюгге кружевные елочные украшения ручной работы. Если вдруг совсем замерзнете, сядьте с кружкой знаменитого пива в баре, которому пять сотен лет, или размешайте крошечные конфетки в гигантской чашке молока, чтобы попробовать самый вкусный горячий шоколад в жизни.

Когда в Брюгге ярмарка: 23 ноября 2018 года — 1 января 2019 года.

Куда съездить из Брюгге. Когда думаешь о Бельгии, Гент сразу в голову не приходит — и не только вам. Поэтому людей здесь будет меньше, чем в Брюгге, а средневекового очарования столько же. Заблудитесь на старинных улицах, сходите на ярмарку и попробуйте “гентские носики” — фруктовые конфетки, которые продают только в Бельгии. В Брюсселе не так уютно, как в маленьких городах, но побывать здесь все же стоит — хотя бы ради того, чтобы схомячить горячую вафлю в окружении огней Гранд-плас и посмотреть на Писающего мальчика в костюме Санты.

Финляндия — Рованиеми

Если Санта с рождественским настроением никак к вам не приходит, навестите дедушку сами на его лапландской родине. В Рованиеми полно развлечений, и главные из них — северное сияние, прогулка за полярный круг и встреча с Санта-Клаусом — бесплатны. Чтобы пожать руку Йолупукки, придется поскучать в очереди, зато вас покажут в прямом эфире на сайте и YouTube-канале седовласого старичка.

В Деревне Санта Клауса есть и свое почтовое отделение. Ничего необычного, только уникальную арктическую марку на вашу открытку наклеит гном. За плату можно прокатиться на снегоходах, упряжке с хаски или оленями, пройти обучение в Школе гномов и повеселиться с детьми в Санта Парке. Лучшие места для охоты на сияние — Арктический сад за Музеем “Арктикум”, вершина сопки Оунасваара и мягкая теплая постель в отеле со стеклянным потолком. Бонусом — пышный снег, какой мало где в Европе увидишь.

Когда Санта принимает гостей: 1 декабря 2018 года — 6 января 2019 года, с 9:00 до 19:00.

Куда съездить из Рованиеми. Примерно в часе езды от Рованиеми находится один из самых северных зоопарков мира. В парке Рануа арктическими животными можно полюбоваться среди заснеженных хвойных лесов, почти в дикой природе.

Великобритания — Лондон

Рождественские ярмарки стартуют в Лондоне еще в начале ноября, хотя на все интересное не хватило бы и целой зимы. В одном только Гайд-Парке развернется целая рождественская страна Winter Wonderland. Откуда любоваться фантастическим видом: из кабинки гигантского колеса обозрения или со смотровой площадки с круговой панорамой? Выпить горячего глинтвейна на ярмарке или охладиться в ледяном баре? Посмотреть ледовое шоу или самому прокатиться на огромном катке? Такой сложный выбор вряд ли встал бы перед вами где-нибудь еще, но туристический портал Лондона поможет составить отличную праздничную программу.

Если захотите выбраться за пределы Гайд-Парка, прогуляйтесь по Оксфорд-стрит и Риджент-стрит и на всякий случай захватите темные очки — рождественский Лондон ослепителен. Особенно возле Чизик-хаус, где проходит Фестиваль волшебных фонарей. Не забудьте навестить главную елку на Трафальгарской площади: там, как и в соборах, можно послушать рождественские гимны. А самым необычным воспоминанием зимы станет ужин в столовой Хогвартса или круиз по Темзе в компании Санты.

Когда в Лондоне ярмарка Winter Wonderland: с 22 ноября 2018 года по 6 января 2019 года.

Куда съездить из Лондона. Если огни большого города утомят и захочется немного побыть наедине со своими мыслями, оценить, как прошел год, или просто выдохнуть — поезжайте в Котсуолд-Хилс, где уже лет триста почти ничего не происходит. Тут можно бесконечно наслаждаться идиллическими пейзажами и игрушечными домиками, где впору жить гномам, а не людям. А еще именно здесь Бриджет Джонс познакомилась с мистером Дарси, когда приехала к родителям на Рождество. Кто знает, кого встретите вы?

Венгрия — Будапешт

Прочувствовать атмосферу рождественского Будапешта просто — идите на пряный запах сдобы и рано или поздно окажетесь на площади Верешмарти, в сердце города, где проходит гигантская ярмарка. Здесь вы и попробуете ароматный кюртош калач с корицей, а еще послушаете вечерний концерт. Захотите добавить роскоши — загляните на кофе в Жербо, одно из самых известных кафе в мире. Вид с открыток ждет вас на другой ярмарке — у Базилики Святого Стефана, где по вечерам устраивают свето-музыкальное шоу. Зимой Будапешт особенно щедр на развлечения: хотите — смотрите “Щелкунчика” в опере, хотите — сходите на вечеринку в термальном бассейне под открытым небом, хотите — покатайтесь на коньках с видом на замок Вайдахуняд.

Когда в Будапеште ярмарка: 9 ноября 2018 года — 1 января 2019 года.

Куда съездить из Будапешта. В полутора часах езды от Будапешта вас встретит крошечный город Эгер. Зимой его барочные здания кажутся еще красивее, а термальные источники — еще теплее. Полюбуйтесь видом средневекового замка, погуляйте по Старому городу и послушайте орган в базилике. Да и глинтвейн в главном винодельческом регионе Венгрии наверняка что надо.

Нидерланды — Валкенбург

В обычное время люди приезжают в Валкенбург, чтобы увидеть старинный замок и расслабиться в термальных спа. Но в декабре самое интересное происходит не в городе, а под ним. В пещерах глубоко под землей когда-то добывали известняк, а сейчас продавцы в костюмах эльфов, гномов и лепреконов предлагают сувениры, сладкий миндаль и глинтвейн по старинному рецепту. Свет цветных лампочек отражается в неровных сводах, создавая причудливую игру теней, а звуки рождественских мелодий гуляют по подземным коридорам. Поищите что-нибудь особенное на ярмарках Municipal Cave и Velvet Cave, посмотрите фильм об истории Рождества, нарисованный известняком, и сделайте сувенир своими руками. Над землей тоже много интересного: Деревня Санты, парк “Сказочный лес” и Парад сказок по средам и субботам.

Когда в Валкенбурге ярмарка: 16 ноября 2018 года — 30 декабря 2018 года.

Куда съездить из Валкенбурга. Ближе всего к Валкенбургу Маастрихт, где проходит своя ярмарка — Magical Maastricht. Здесь можно покататься на колесе обозрения или на коньках и посмотреть один из спектаклей фестиваля Magic Culture. Расположение Маастрихта позволяет увидеть еще не одну волшебную ярмарку Европы: Кельн и Брюссель отсюда даже ближе, чем Амстердам.

Италия — Губбио

В декабре погода в Италии совсем не рождественская. Но мало кто знает, что самую большую елку в мире зажигают здесь, в крошечном городке Губбио в регионе Умбрия. Дерево высотой 750 метров будто рисуют на горе из 800 неоновых лампочек — оно даже попало в Книгу рекордов Гиннесса. В прошлом году “Елочка, гори!” произнес астронавт Паоло Несполи прямиком из космоса. Оказаться в этот момент на Piazza dei Quaranta Martiri — незабываемо.