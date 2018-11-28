Новый Швондер 28.11.2018, 21:41

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Игорь Эйдман

Путин идет по пути большевистских лидеров.

Путин (назидательно): "Чем дальше мы идем, чем выше забираемся, тем больше будет трудностей".

Швондер (поет): "Суровые годы уходят борьбы за свободу страны. За ними другие приходят. Они будут тоже трудны".

Сталин (резюмирует): "Чем больше у нас успехов, тем больше враги будут нам стараться вредить".

В тоталитарных странах власти формируют мобилизационное сознание. Они пытаются превратить общество в команду сбрендивших альпинистов, которым во чтобы то ни стало нужно штурмовать какой-то офигительный пик всеобщего и вечного счастья. Враги пытаются перерезать страховочные тросы и роняют на головы смельчаков ледяные глыбы, но сумасшедшие альпинисты идут вперед, не обращая внимания на холод, голод и адское напряжение сил. Они знают: чтобы выжить в борьбе с трудностями, нужно четко следовать указаниям командира и не роптать в пути.

Такое мобилизационное сознание обеспечивает диктатору преданность и покорность подданных, какие бы испытания он на их голову ни обрушивал. Мнимые или реальные внешние угрозы помогают "вождю" сплачивать вокруг себя общество.

Путин идет по пути большевистских лидеров, пытаясь сформировать в обществе мобилизационную психологию перманентного преодоления трудностей, нарастающих по мере продвижения к цели.

В новой госидеологии штурмуемая "зияющая высота" – уже не коммунизм, а образ "великой России". Эту будущую "могучую и процветающую державу" Путин вынашивает буквально в собственном животе, а враги (США и НАТО) с помощью Украины пытаются уничтожить прямо в зародыше.

Для поддержания мобилизационного сознания необходимы все новые свидетельства успешного преодоления происков врагов. С этой целью была разыграна трагикомедия "Керченское сражение". Рука всевышнего отечество спасла. Великий Путин защитил страну от орд страшных бандеровских буксиров, норовивших ворваться в мирные дома россиян, чтобы надругаться над их женами и моторными лодками.

Режим запрограммирован на повторение подобных и еще более опасных военных провокаций. Пока он существует, существует и постоянный риск новой войны.

Игорь Эйдман, Facebook