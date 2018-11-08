Польша окончательно променяла российский газ на более дешевый американский 6 8.11.2018, 13:09

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СПГ из США обойдется Варшаве почти на 30% дешевле.

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG подписала с американской Cheniere Marketing International 24-летний контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом сообщила пресс-служба польской компании, пишет "Новое время".

Согласно контракту, Польша получит в 2019-2022 годах 0,7 млрд куб. м газа и еще 39 млрд куб. м в период с 2023-2042 годов (по 1,9 млрд куб. м газа в год).

Это не первый контракт PGNiG на покупку СПГ из США. В октябре польская госкомпания подписала контракт с американской Venture Global LNG на поставку в Польшу 2 млн тонн сжиженного газа в год в течение 20 лет, что соответствует 2,7 млрд куб. м газа после регазификации.

По словам главы польской компании Петра Вожняка, поставки будут проходить по формуле "free on board" (означает, что расходы по доставке товара ложатся на продавца).

Вожняк также отметил, что СПГ из США обойдется Польше почти на 30% дешевле, чем природный газ из России. "Я понимаю, что вы удивлены, но такой мы делаем бизнес", – сказал он.

Ранее сообщалось, что Польша нашла замену российской нефти. В первой половине ноября 2017 года польский нефтегазовый концерн Grupa Lotos получил нефть из США.