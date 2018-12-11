Из общежитий ссузов Брестской области пропадают подростки 11.12.2018, 11:58

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Сейчас в розыске находятся молодой человек из барановичского лицея и студентка колледжа в Ляховичах.

В милицию 10 декабря обратился мастер одного из лицеев Барановичей, пишет «Брестская газета». Мужчина сообщил, что 7 декабря около 15.40 из общежития ушел 17-летний учащийся. О его местонахождении педагогам ничего не известно. Подростка разыскивают не первый раз.

Аналогичный случай произошел 9 декабря в Ляховичах. В местное РОВД обратилась воспитатель общежития аграрного колледжа. Правоохранителям она рассказала об исчезновении 16-летней учащейся. Первокурсница ушла из общежития 9 декабря около 16.20. Где она может находиться, неизвестно.

Стоит отметить, что из ляховичского колледжа пропадают студенты не впервые. В сентябре больше двух недель искали первокурсницу этого учебного заведения.

Аналогичный случай имел место в сентябре и в Бресте. Милиция занимается розыском пропавших подростков.

К слову, в России среди подростков набирает популярность страшный флешмоб. Как сообщают российские СМИ, подростки пропадают на сутки, чтобы вызвать панику среди родных. Они не отвечают на звонки и сообщения. По правилам игры, подросток должен провести 24 часа без денег, еды и воды и ни с кем не общаться.