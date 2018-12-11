Один из крупнейших НПЗ России остался без нефти 4 11.12.2018, 14:49

2,236

Завод остановлен из-за нехватки денег на сырье.

В России остановился один из крупнейших независимых НПЗ в стране, Антипинский НПЗ в Тюменской области. Поставки нефти прекращены в начала декабря, сообщил "Ведомостям" один из знакомых менеджеров головной компании Антипинского НПЗ - New Stream. Предприятие не может купить сырье, так как у завода нет денег, утверждает другой, сообщает finanz.ru.

По словам источника, предприятие не остановлено полностью, оно находится "на горячей циркуляции", т. е. он завод "работает, но не перерабатывает нефть", не производит конечной продукции для продажи. Нефть поступает на переработку, а получившиеся нефтепродукты остаются циркулировать в системе, поясняет бывший директор по нефтепереработке крупной нефтяной компании. На такую работу НПЗ переводятся незадолго до остановки на ремонт или сразу после для проверки оборудования.

Антипинский является одним из трех НПЗ, которыми владеет New Stream. Он начал работать в 2006 году, предприятие способно перерабатывать 9 млн т нефти в год. В 2018 году НПЗ начал производство бензинов класса "Евро-5".

Для строительства завода New Stream активно привлекала проектное финансирование. Долг огромный, сейчас значительная часть процентов капитализируется, говорит еще один знакомый топ-менеджеров New Stream. Общая сумму долга не называется.

Чистая прибыль Антипинского НПЗ при выручке 150 млрд рублей в 2017 году составила лишь 26,5 млн. При этом непокрытый убыток компании достигает 89 млрд рублей, он компенсирован займами на 117 млрд рублей, сообщается в отчете по РСБУ компании.

По словам двух знакомых менеджеров New Stream, помочь Антипинскому НПЗ может Сбербанк, одобривший максимальный кредит на пополнение оборотного капитала - 23 млрд рублей. Этой суммы компании должно хватить на возобновление работы, считает аналитик АКРА Василий Танурков. "Поставки нефти по трубопроводу на завод возобновятся в ближайшее время", обещает представитель New Stream.