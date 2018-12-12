«Тунеядцы» - Лукашенко: Получи-ка наш ответ! 12 12.12.2018, 21:49

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В Бресте неизвестные ответили правителю в стихотворной форме.

«Чтоб пополнить свой бюджет, Я придумал вам декрет! Получи-ка наш ответ: Для Урода денег НЕТ!». Листовка с такой надписью, а также с изображениями Лукашенко и человеческой ладони, которая показывает «дулю», появилась на входе в подъезд одной из многоэтажек Бреста.

«Скорее всего, недовольство у автора листовки вызывают знаменитые декреты правителя Беларуси», - считают профсоюзные активисты.

- Сами знаете кто должен первым идти под суд. Декрет №3, другие постановления нашего руководства должны были бы рассматриваться Конституционным судом, но где тот суд. Кто туда обратится? Граждане не могут, организации, которые могли бы это сделать, тоже не могут, - говорит «Радыё Рацыя» общественный активист Валентин Лазаренков.

Увидел листовку и опубликовал ее фотографию в интернете журналист-фрилансер Александр Левчук.