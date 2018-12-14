Лукашенко назвал украинских патриотов «отморозками-нацменами» 8 14.12.2018, 12:57

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Диктатор пожаловался росСМИ на Украину.

Лукашенко высказался насчет войны в Украине, пишет tut.by.

«Я Путину сказал: мы скоро будем Бога молить, чтобы там НАТО стояло, а не эти отморозки-нацмены», — сказал Лукашенко и добавил, что решать проблемы в этом регионе должны не США и не Европа. «Ни Меркель, ни этот парень — Макрон, а мы втроем должны за стол сесть», — заявил Лукашенко.

Лукашенко также напомнил, что уже вносил предложение о контроле Беларусью российско-украинской границы.

«Я уже готов был как пограничник стать на той границе, учитывая, что ко мне нормально русские люди относятся и украинцы, и выборы там провести по Минскому соглашению… Что вы думаете? Те, кому надо прекратить эту войну, прежде всего Порошенко и украинцы, сами начали это отвергать. Мотивацию нашли: Лукашенко пророссийский», — сказал он.

Напомним, после озвученного предложения Лукашенко в Кремле заявили, что руководство самопровозглашенных республик «ДНР» и «ЛНР »вправе решить самостоятельно, как контролировать ситуацию во время проведения «выборов» на Донбассе.